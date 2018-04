Charles Cullen kan være USAs verste seriemorder

Over årenes løp flytter Cullen ofte. Mangel på sykepleiere i USA gjør at han sjeldent har problemer med å finne seg ny jobb. Dette til tross for at han flere ganger i perioder blir innlagt på psykiatriske sykehus og får behandling for alvorlige depresjoner. Cullen gjør også flere forsøk på å ta sitt eget liv.

Flere hundre drap

Det skal ta hele 16 år før Cullen blir stoppet.

Sykepleierens siste arbeidsplass, Somerset Medical Center i New Jersey, har oppdaget flere ting som gjør dem mistenksomme på Cullen. De finner blant annet ut at sykepleieren har bestilt reseptbelagt medisin til pasienter han ikke har ansvar for.

Fire mistenksomme dødsfall gjør også sitt til at myndighetene blir nysgjerrige. Sommeren 2003 varsler New Jersey Poison Information & Education System sykehuset om at de har grunn til å tro at en av deres sykepleiere tar livet av pasienter.

Men Somerset nøler med å reagere. Det er først da Cullens siste offer dør av lavt blodsukker i oktober 2003, at sykehuset kontakter politiet. En etterforskning av Cullen blir satt i gang og det tar ikke lang tid før gamle historier og mistanker dukket opp.

DØMT: Sykepleieren fikk til slutt sin dom: 11 livstidsdommer. Han unngikk dødsstraff ved å samarbeide med påtalemyndighetene.

I desember samme år har politiet nok bevis mot Cullen og han ble arrestert for drapet på Florian Gall og drapsforsøk på Jin Kyung Han. Under avhøret med politiet velger Cullen å legge alle kort på bordet. Han tilstår både drapet på Gall, og drapsforsøket på Han. I tillegg forteller han om drap på en rekke andre pasienter.

I 2004 erklærer seriemorderen seg skyldig i drapet av tretten pasienter, i tillegg til to drapsforsøk.

Cullen, som risikerer dødsstraff, inngår en avtale med myndighetene om å samarbeide i bytte mot å unngå, ironisk nok, giftsprøyten.

Sykepleieren blir dømt til 127 år i fengsel, men etter hvert som politiet avdekket flere drap utført av Cullen, blir dommen i 2006 utvidet til elleve livstidsdommer.

Den tidligere sykepleieren soner dommen i New Jersey State Prison. Han vil ha mulighet for prøveløslatelse i år 2403 ...

Hvor mange drap han faktisk står bak er det bare Cullen som selv vet, men han har tilstått 39. Politiet på sin side, er overbevist om at det reelle tallet er flere hundre.

En versjon av artikkelen er tidligere publisert på Side3.