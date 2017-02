- Det omsettes ulovlige TV-abonnement for 90 millioner kroner årlig i Norge

Her kjøper en informant ulovlig TV-kanaler fra en mann i Oslo-området. For rundt 1000 kroner får han tilgang til flere tusen kanaler. Skulle han kjøpt dette ulovlig, måtte han ha betalt flere tusen kroner i året.

Om du elsker film eller sport og vil se det fra din egen stue, kan det koste deg dyrt. En kanalpakke koster fort flere hundre kroner i måneden. Men det er ikke alle som velger å gå for en lovlig løsning når de vil ha tilgang til toppfotball fra utlandet eller filmkaneler.

De siste årene er det vokst frem en millionindustri i Norge med salg av såkalte pirat-TV-abonnementer, kommer det fram i en ny episode av dokumentarserien "Insider". For rundt en 1000 kroner i året får du tilgang til flere tusen kanaler via IPTV, nett-tv av høy kvalitet.

Direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSO), Jack Fischer Eriksen, sier han ble sjokkert over omfanget av såkalte pirat-abonnement i Norge. NSO har som hovedoppgave å drive tilsyn av sikkerheten til norsk næringsliv.

- Potensialet for å tjene penger er veldig stort. Det skremte meg litt da jeg oppdaget hvor mye penger som omsettes. Om vi ser på tallene, omsetter de kriminelle bare i Norge for rundt 90 millioner kroner. Her er sikkert mørketall også store, forklarer Eriksen.

- Hva slags kriminelle nettverk er det som står bak? Hvem er det som tjener disse pengene? spør reporter Stein Morten Lier om.

- Rapporter fra USA og Europol, sier at piratkopiering finansierer terrorvirksomhet. Og akkurat det synes jeg er veldig skremmende. For når vi har så store tall på omsetting i Norden, så bør vi forfølge disse pengene og finne ut om (denne påstanden red. anm) er riktig. Og det er mye som tyder på at dette er riktig, svarer Eriksen.

ETTERFORSKER: Tidligere politimann Gunnar Børresen arbeider for Nordic Content Protection. Hans jobb er å avsløre personer som selger ulovlige TV-abonnementer i Norge. Børresen sier at problemet er alvorlig, ettersom man ikke vet hvor pengene fra den ulovlige virksomheten havner.

- Alvorlig problem

- Pirat-TV høres kanskje ikke så alvorlig ut, men disse nettverkene, de store organiserte nettverkene, tjener enorme summer på dette. Og disse pengene, hvor er det de går hen? Jo, de går til å finansiere annen kriminalitet, om det så er våpen, narkotika eller menneskesmugling. En ytterste konsekvens er at det finansierer terror, forklarer Gunnar Børresen.

Børresen er tidligere politispaner. Han arbeidet 16 år i politi, der siste 12 årene med fokus på organisert kriminalitet i Norge. I dag arbeider Børresen som etterforsker for Nordic Content Protection (NCP). Organisasjonen arbeider for å beskytte opphavsretten til de nordiske TV-selskapene.

Én av hans hovedoppgaver er å avsløre personer som driver med salg av pirat-TV i Norge.

I episoden vises hvordan han arbeider for å avsløre bakmenn i Norge som tjener store penger på salg av ulovlig TV-abonnement.

Der NSO-direktør Eriksen anslår at bakmennene kan tjene opp mot 90 millioner kroner årlig på disse ulovlige salgene, anslår NCP at TV-selskaper som Viasat og Canal Digital taper minst 370 millioner årlig på falske abonnementer.

Børresen bruker sin erfaring fra Oslo-politiet til å samle inn bevis mot personer som operer ulovlig. Én av hans beste metoder er å få informanter til å utføre kjøp av TV-bokser og ulovlige TV-kort.

Transaksjonene blir så dokumentert gjennom video - og lydopptak. Det kortsiktige målet er å kunne samle inn nok bevis som kan overleveres til politiet. Det langsiktige er å få noen i nettverket til å prate, slik at man kan få has på bakmennene.

Mye tyder på at de sitter i utlandet.

Jeg er urolig for represalier, for dette virker som et nettverk som er bygget opp på økonomisk interesse, og da er det alltid farlig Informanten "Hirsam" om menn bak pirate TV-abonnement

Gjennom et nettverk av informanter, klarer Børresen å spore ned en mann i Bergen som står for salg av en rekke pirat-TV-abonnementer.

Han skal ifølge seg selv ha over 2000 kunder i Europa. Disse betaler 1000 kroner for den ulovlige TV-boksen. Prisen på ett års abonnement ligger på 1500 kroner. Da får de tilgang til over 2000 kanaler, blant annet norske, danske og svenske TV-kanaler. Verver de minst fem venner, får de ett år gratis.

Jobben som informant er ikke uten risiko. Én informant Børresen arbeider med må for egen sikkerhet holde sin identitet anonym. Han går bare under navnet "Hirsam". Han forteller at han er litt bekymret for hva slags kontakter personen som selger disse ulovlige abonnementene har med kriminelle i utlandet.

- Jeg er urolig for represalier, for dette virker som et nettverk som er bygget opp på økonomisk interesse, og da er det alltid farlig. Det kan være at de har såpass god råd at de kan ansette torpedoer til å oppsøke meg. Annet enn det, så må jeg også opptre slik at han (mannen i Bergen red.anm.) blir interessert i meg, uten at han lukter at jeg er ute etter han. Det er en vanskelig jobb. Man må rett og slett ha gode nerver, forklarer "Hirsam".

Ifølge Børresen er mange av de kriminelle nettverkene bygget opp som et pyramidespill. Bakmennene verver underleverandører som selger abonnementene. Det er derfor viktig å skjule "Hirsams" egentlige identitet. Det opprettes derfor en falsk konto med navn og telefonnummer som informanten bruker for å få kontakt med mannen i Bergen.

- Base i Libanon

Etter å ha samlet nok bevis, velger Børresen å konfrontere mannen i Bergen. De møtes på en café i sentrum. Da etterforskeren presenterer bevisene og sier han vil gå videre med saken, velger bergenseren å dele litt av informasjonen han sitter på.

Han hevder dog at han er en mindre fisk i havet som jobber for et piratnettverk med base i Libanon.

Børresen tviler på at mannens rolle i det internasjonale nettverket er så liten som han skal ha det til.

- Han vet at et erstatningskrav er et alternativ. Han vet at jeg vet alt. Han vet at jeg ikke tror på at han er en liten fisk oppi det hele. Grunnen til det er jo at han har fortalt dette selv i en tidligere Skype-samtale, sier Børresen til TV-kameraene. Den erfarne etterforskeren legger til at han er fornøyd med resultatet av møtet med bergenseren.

- 50.000 ulovlige kunder

Til Side3 forteller Børresen at NCP anslår at det finnes rundt 400.000 personer i Norden som benytter seg av slike pirat-abonnementer. Av disse befinner rundt 50.000 seg i Norge. Den erfarne etterforskeren hevder pirat-abonnementer er et økende problem.

- Spesielt bruken av ulovlig IPTV er i voldsom vekst i et markant tempo. På sikt tror jeg at IPTV vil ta over all distribusjon av slik ulovlig distribusjon, forteller Børresen.

I motsetning til politiet i Danmark og Sverige, har ikke Norge en egen enhet som arbeider med denne type kriminalitet. Det sier Børresen er en utfordring med tanke på å få has på eventuelle bakmenn.

- Slik som det er nå, må jeg reise land og strand rundt for å anmelde hvert enkelt forhold der den kriminelle handlingen finner sted. Det er selvfølgelig tidkrevende. En annen utfordring er jo at kompetansen på denne typen kriminalitet er varierende fra distrikt til distrikt, ikke minst kapasiteten. Derfor sier det seg selv at slike saker ikke alltid blir prioritert, mener Børresen.

Til TV-kamerane til "Insider" sier førsteadvokat i Økokrim, Elisabeth Harbo-Lervik, at det for øyeblikket ikke er noen bestemmelser om å sentralisere etterforskning av slike saker.

- Når det gjelder akkurat dette fagområdet, så er det ikke tatt stilling til om etterforskning av denne type kriminalitet skal sentraliseres. Det er klart at dersom man skulle bestemme seg for det, så vil satsingen og prioriteringen styrkes.

Harbo-Lervik legger til at det er opp til hvert distrikt å bestemme hva de bruker ressurser på.

- Jeg vil si at politidistriktene sliter med ressurser for tiden og de har vært igjennom en politireform. Det blir da opp til det enkelte politidistrikts prioritering om hvilke oppgaver de skal ta fatt i med ressursene de har tilgjengelig. Nå er det jo dessverre slik at er det snakk om sedelighet, alvorlig voldskriminalitet eller narkotikakriminalitet, så vil det ofte bli prioritert foran slike saker, forklarer advokaten.

Kommunikasjondirektør i Canal Digital Satelitt, Kenneth Tjønndal Pettersen, vil ikke kommentere tall eller salg av ulovlige TV-abonnementer. Han skriver dog i en SMS til Side3 at de ser svært alvorlig på den ulovlige virksomheten.

- Denne formen for kriminell virksomhet, som salg av piratabonnement, rammer alle i TV-bransjen og er noe vi ser svært alvorlig på, avslutter Pettersen.

Alle bevisene NCP samlet mot mannen i Bergen ble senere overlevert til politiet.

Denne artikkelen er basert på en "Insider"-dokumentar som vises på MAX tirsdag kveld klokken 21.30.