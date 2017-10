Kokker: - Dette bestiller vi aldri på restaurant

Her er seks enkle tips til hvordan du velger riktig vin.

1. Unngå vinkart-fellene

Spisestedene utnytter din usikkerhet når du skal lese vinkartet. De fleste amatører tror de velger trygt når de ser seg ut den nest billigste vinen på listen. Det er imidlertid der mange steder plasserer overprisede og ikke gode viner de ønsker å bli kvitt.

Husets vin er også sjeldent et bra valg ettersom de ofte kjøpes inn etter pris og ikke etter smak eller verdi. Unngå disse fellene ved å se ut gjennomsnittsprisen på vinene stedet tilbyr, og la vinvalget ligge tett opp mot denne.

2. Den tunge, røde og den hvite, lette

De fleste kjenner til tommelfingerregelen om at man drikker rødvin til rødt kjøtt og hvitvin til hvitt kjøtt. Men hva med sjømat og pastaretter? Som regel kan du bestille røde viner til de tyngre måltidene og hvite viner til litt lettere mat. Skal du imidlertid gafle innpå med sterk mat, er en søtere vin heller å anbefale.

3. Unngå populære navn

De mest velkjente vinene er som regel også dem som blir presset opp i pris og blir de mest populære valgene. Du kan enkelt gjøre en bedre handel - og samtidig få gode viner – om du velger en spansk Rioja istedenfor en standard Bordeaux, eller en italiensk prosecco som stedfortreder for champagne.

4. Ha en plan b

I uventede situasjoner er hvite viner det mest fleksible valget, og vil gå til alt fra salalter til pasta, fisk, kylling og svin. Om du sverger til rødvin, vil de lettere typene kunne gå til flere typer retter enn de tunge.

5. Gjør hjemmeleksen din

Skal du imponere under en middag med kolleger, les deg opp en del grunnleggende kunnskap på forhånd. De fleste restauranter har vinkartet sitt tilgjengelig på sine hjemmesider, eller du kan ringe dem på forhånd for å få det opplyst. Gjør litt research på vinene de serverer slik at du kan spørre dine kolleger om hva de foretrekker samt du kan komme med anbefalinger til de ulike rettene på menyen.

6. Få en anbefaling

Du er ikke alene i din forvirring over vinkartet. Svært mange ser til spisestedets ansatte for anbefalinger. Pek på en vin i din prisklasse og be vennlig om et forslag fra kelneren. Dette er en diskret måte å vise budsjettet ditt og preferansene dine på, samt at du svært sannsynlig vil få anbefalt en god vin.