Knivturisme: På operasjonsferie til Tyrkia

​Skjønnhetsidealer blant kvinner er i evig endring, noe de kosmetiske klinikkene tjener store penger på.

Stadig flere nordmenn legger seg under kniven for å få sin drømmekropp. Men det koster, og dermed er også et utenlandsmarked kommet på banen.

Trenden kalles «knivturisme».

Dette er tema i en ny episode av dokumentarserien «Insider» hvor reporter Milda Melland blir med to jenter på «operasjonsferie» til Tyrkia.

Maria Sara Larsen skal få større rumpe og Nora Pettersen mindre nese. De spøker om champagne og shopping - og en ny kropp i samme slengen.

Det viser seg fort at boblene utgår til fordel for tolv timers faste, og shopping etter timer på operasjonsbordet er fåfengt.

Maria skal ha en brazilian butt lift - eller bare «BBL» blant kjennere. Teknikken går ut på å suge ut fett fra forskjellige deler av kroppen, og sprøyte det tilbake i rumpa.

Nora skal høvle ned nesebenet.

BRAZILIAN BUTT LIFT (BBL): Jentene får én konsultasjon med legen før operasjonen. Maria Sara skal forstørre rumpa.

ETTER OPERASJONEN: Sammen med legen bestemmer Nora hva resultatet av operasjonen skal bli.

- Jeg har hatt komplekser for nesa mi siden jeg var 15. Jeg vil ha den litt mindre og en finere profil. Det er profilen som plager meg mest, sier hun.

- Det er mange som sier at jeg ikke har noe behov for det. Men jeg gjør ikke dette for andre, jeg gjør det for meg selv. Det har plaget meg så lenge.

Én konsultasjon med legen

I Istanbul blir jentene plukket opp på flyplassen og kjørt direkte til klinikken hvor de får sin første og eneste konsultasjon med en lege før operasjonen.

Legen finner flere «problemområder» i ansiktet til Nora. Haken hennes er ikke riktig proporsjonert i forhold til ansiktet, og gjør at blant annet nesa ser stor ut.

- Skjønnhet er proporsjonen og harmoni, ikke den enkelte kroppsdelen. En kan ha den vakreste nesa i verden, men om ansiktet ikke er proporsjonalt, så er en ikke vakker, forklarer han.

Deretter går turen til klinikkens luksuriøse villa hvor pasientene bor både før og etter operasjonen. Villaen er full av pasienter fra hele Europa.

Jentene skal opereres allerede dagen etter.