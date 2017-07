Kjørte inn i familien Moe Slinnings bil - ingen stoppet for å hjelpe

Ekteparet Moe Slinning hadde hentet sine to gutter i Lillesand, Aust-Agder, da en bil i feil kjøreretning skal ha krasjet rett i dem på E18. Familien reagerer på at føreren stakk fra stedet, men også på at ingen vitner stoppet for å se hvordan det gikk med familien.

Helene Moe Slinning, ektemann Thor Andreas og hennes to sønner på 11 og 9 år, hadde flaks da ulykken først hendte. En bil i motsatt retning kom over i deres kjørefelt og traff bilen. Resultatet ble kuttskader på Helene og eldstemann, samt skader på bilen.

Glass eksploderte



Men for Moe Slinning er det verste at hverken den som kjørte inn i familiens bil, eller andre bilister som kom bak, stoppet for å sjekke om det gikk bra.

På sin Instagram har Helene lagt ut bilde av sin blodige hånd og en tekst om det som skjedde.

- På søndag møtte vi en stor, mørk bil i feil kjøreretning på E18 ved Molandsvann rett nord for Arendal. Den skar ut rett foran oss, jeg rakk så vidt å svinge unna og ut mot grøfta før den smadra sidespeilet vårt inn i ruta mi og glasset eksploderte inn i hele bilen. Bortsett fra noen småkutt og skrammer er vi alle fire like hele - takk og pris. Det som skuffer meg, er at ingen stoppet. Ikke gjerningsmannen, h*n bare fortsatte. Ikke bilene bak oss. Ikke bilene bak den andre. Ingen.

FARLIG: Bilen fikk skader, det samme gjorde familien, men det gikk heldigvis relativt bra.

- Stopp når noe skjer



Hun ber andre bilister om å følge med, og oppfordrer andre til å stoppe om man ser lignende ting skje i trafikken.

- Ikke vær en sånn sjåfør. Stopp når noe skjer. Og ikke vær en sånn som ikke følger med i trafikken. Neste gang er det ikke sikkert centimeterne er på vår side. Eller din, skriver hun.

Politiet i Arendal bekrefter overfor Agderposten, som først omtalte saken, at de har mottatt melding om hendelsen, som fant sted søndag. Seksjonsleder Wigdis Irene Songedal ved etterforskningsavdelingen sier til avisen at vitner både kan ha opplevd det som skremmende, og at det har gått så fort de ikke har fått med seg så mye.

- Men vitner som har sett noe er også pliktig til å stoppe og hjelpe, legger hun til, og oppfordrer vitner om å melde fra til politiet hva de har sett.