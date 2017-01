Kjære menn, hvor i helsike er dere hen?

Den danske modellen Regitze Christensen slår et slag for hulemannen.

KOMMENTAR: Mmmh, menn. Åh, hvor jeg egentlig elsker dere menn og alt dere står for. Jeg er avhengig av dere, og elsker deres oppmerksomhet. Dere store, sterke, modige og maskuline skapninger som beskytter og fyller oss kvinner med en deilig følelse av trygghet. Deres maskulinitet bringer vår feminitet frem i oss, og vi elsker dere for det. Jeg er dypt takknemlig for at dere er her på jorden for å ta dere av oss og gi oss kjærlighet.

Hey vent, lever jeg i en drømmeverden? Hvor i helvete er dere hen? Jeg leter og leter, men kan ikke finne dere. Vi trenger dere jo, og trives ikke skikkelig foruten. Jeg er ute av balanse siden jeg mangler en motsetning til å støtte og hjelpe meg til å føle meg som en skikkelig kvinne.

Hvem er skyld i denne sørgelige utvikling? Er det deres eget ønske å ikke holde fast i den tradisjonelle mannsrollen, eller er dere ubevisste omkring deres egen forsvinning? Dere forvirrede, stakkars menn er blitt kvalt i det moderne samfunn og har stukket halen mellom bena for den skremmende vakre, sterke og selvstendige kvinne. Dere er blitt til små, nervøse, usikre, ynkelige og passive mus. Det er et problem bare dere kan fikse.

Men det er også et behov for en kvinne som meg, som er bevisst mitt eget behov. Jeg MÅ domineres og ha respekt for deg for at du kan tenne meg.

Nei, min arbeidsplass som modell er ikke akkurat et mylder av huleboere. Uansett hvilket miljø jeg befinner meg i er dere dessverre likevel ikke å finne. Jeg har mange ganger tatt meg i å tro at en hetero fyr var homoseksuell. Det blir brukt timesvis på håre og nøye utvalgt tøy i stedet for å hive på seg en tilfeldig t-skjorte ut av skapet. Instagram og Snapchat eksplodere med oppstilte selfies og barberte overkropper. Dere bryr dere simpelthen ALT for mye om utseende og hva andre tenker om dere. Slutt og overtenk og vær trygg på dere selv. Dere er blitt helt metroseksuelle på en så usexy og antimaskulin måte. Kjære menn, det finnes nok kvinner på denne planeten.

Ja, jeg er enig i at det er noe piss når folk sier at utseendet ikke betyr noe. Et tennende utseende er med på å booste sexlivet. Så behold håret på brystet, skjeggstubber og hår der nede. Alle tegn på maskulinitet er jo pokkers så frekt. Selv har jeg erfaring med at de lekre, "perfekte" typene som oftest er det mest kjedelige og intetsigende (også i senga).

Erfaringer som å komme hjem til en tidligere flørt iført forkle, i full sving med å bake fullkornsboller mens tottilottene fikk sin ukentlige forpleining med skrubb og fotbat. Jeg glemmer heller aldri da jeg satt helt tent på kjøkkenbordet og virkelig ikke la det minste skjul på min lyst, og at han skulle ta meg der og da. Men ååååh nei, hva om naboen så oss gjennom vinduet.

Kommer en mann inn i lokalet med en utstråling av selvtillit og sjarme samt motet til å ta direkte kontakt og forføre meg - vise og fortelle at han vil ha meg - ja, så er jeg helt solgt. Fortell meg gjerne at jeg er deilig. Vi kvinner trenger å høre det og kan ikke høre det nok. Jeg ønsker å føle at du lever, og kjenne øynene dine på meg. For jeg er din utvalgte. Men det er en sørgelig sannhet at jeg altfor ofte må være den som tar initiativet da menn i dag er noen pussies. Dyp respekt og tommel opp til den modige mannen som tirsdag formiddag stoppet og ga meg et kompliment på gaten.

Danske Regitze Christensen jobber for Elite Models.

Det blir kjøpt bord, flasker og sippet til coctails med benene i kors på diverse klubber i helgene. Det er tid for å gå på jakt. Men selv med alkohol i blodet klarer de stakkars mus fremdeles ikke å håndtere en kvinne. Hva i helvete er dere redde for? Jeg kan ikke forstå det. Dere skal liksom være våre støttende klipper, men hvis dere er redde for oss ... Hva skal vi så bruke dere til?

Jeg er nok farget av min far som rollemodell og er sterkt for de gamle, tradisjonelle kjønnsroller. Og ja, kall meg gjerne en smule mannssjåvinistisk også. Min far er nemlig en vaskekte hulemann. Her åpnes det en øl etter jobb, spist en biff eller to, sett fotball, skrudd hyller i veggen, drept edderkopper med bare nevene, banket i bordet - han er ikke fanatisk hva angår rot og bakterier. Viktigst av alt - han er ikke redd for å ta tak i damene. Jepp, jeg er fan av min far.

Vi kvinner trenger å vite at vi er deres utvalgte bytte - okay, okay, det lyder dyrisk - men vi stammer jo også fra urtiden da dere en gang var ekte jegere. Det er deilig med en målrettet mann som vet hva han vil ha og kjemper for det. Så hvis du ser en vakker kvinne - dem er det mange av - så fatt mot!

Vi trenger ikke flere venninner. Overbevis oss om at vi har bruk for dere menn, som nettopp kan det vi kvinner ikke kan - nemlig å være mann. Så grav fram den indre hulemannen dere elsker, og plei ham. Vi vet at han finnes og vi venter kun på ham.

Det er ikke så vanskelig. Bare vær den mannen du er skapt til å være!