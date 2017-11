Kjenner du igjen «Stranger Things»-stjernen?

Netflix serien "Stranger Things" bergtok en hel verden da første sesong kom i 2016. Med en blanding av 1980-talls nostalgi, fantasy, drama og horror traff de midt i hjerterota til mange seriefans.

Sesong to av den populære serien ble lansert 27. oktober og ble godt tatt i mot av anmeldere og fansen. Faktisk har Netflix allerede fornyet serien til en tredje og fjerde sesong. Én av kvinnene vi håper vil være med fremover, er Natalia Dyer, kanskje bedre kjent som karakteren Nancy Wheeler i serien.

Dyers første store rolle var i filmversjonen av Disney-serien "Hannah Montana" i 2009. Etter den rollen, har 20-åringen hatt en rekke småroller i forskjellige filmer og TV-serier. Blant annet spilte hun i den kritikerroste indifilmen "I Believe in Unicorns", men det store gjennombruddet kom i "Stranger Things". Samtidig som hun er travelt opptatt med skuespiller-jobben, studerer Dyer også ved New York University.

I et intervju med magasinet Glamour, forteller Dyer at serien har ført til at hun nå blir stoppet på gata. En uvant opplevelse, kan hun fortelle.

- Det å bli stoppet på gata i New York av mennesker som vil prate om serien er helt sprøtt og veldig hyggelig. Men det er noe man må venne seg til, dette at noen kjenner deg igjen. Jeg pleier å gå rundt med solbriller på, men folk kjenner meg igjen for det. De har som oftest bare fine ting å si om serien, så det er hyggelig å kunne prate med fansen, forteller hun i intervjuet.

Men etter lanseringen av sesong to, ser det ut til at Dyer har valgt å endre på utseende, skriver Brobible.

Det spørs om vi hadde kjent henne igjen på gata nå.

🌸🌸🌸 thank you @kevintachman @instylemagazine for beautifully capturing all the fun and awkward pre premiere moments and always ❤️ @bradgoreski Et innlegg delt av natalia dyer (@nattyiceofficial) mandag 30. Okt.. 2017 PDT



