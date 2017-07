Kirurger fant 27 kontaktlinser i øyet til en britisk kvinne

Det var mens de preppet den 67 år gamle kvinnen for en rutineoperasjon for grå stær at kirurgene plutselig så noe merkelig: Der, i kvinnens øye, var det en blåaktig og utstående flekk.

De britiske legene tok naturlig nok en nærmere kikk, før de sjokkert kunne dra ut det som viste seg å være 17 kontaktlinser. De undersøkte så kvinnen grundigere, bare for å finne 10 linser til i det samme øyet.

Fra nå av går vi med briller …

Det er lett å tenke at dette er en vandrehistorie som har spunnet ut av kontroll på nettet (altså fake news), men hendelsen er faktisk omtalt i sin helhet i The Biritsh Medicial Journal.

Her får vi vite at pasienten var intetanende til at kontaktlinsene i det hele tatt var eh … savnet, uten at det dessverre står noe mer om hvordan hun klarte å glemme/miste linsene.

Utrolig nok ga ikke de 27 kontaktlinsene – som hadde sklidd bak og under øyelokket (ugh)– kvinnen noen alvorlige plager. Hun hadde riktignok tørre øyne, og det hun selv beskriver som et mildt ubehag, men trodde det skyldtes at hun begynte å bli gammel.

– Ingen av oss har sett noe lignende før, uttaler kirurg Rupal Mrjaria ved sykehuset England’s Solihull, som sendte inn rapporten til BMJ.

– Det var bare en stor masse. Alle de 17 kontaktlinsene var klistret sammen. Vi var veldig overrasket over at pasienten ikke merket det, for det naturlige hadde vært at linsene skapte masse irritasjon i og rundt øyet.

Kirurgene bestemte seg ikke overraskende nok for å utsette operasjonen de egentlig var der for å utføre, da de var bekymret for at klumpen med bakterier kunne trigge frem en betennelse på det indre øyet.

Selv om dette selvfølgelig er et ekstremtilfelle, mener kirurg Mrjaria at det er viktig at folk får vite om hendelsen. Dette da det tydeligvis er mulig å miste en rekke linser i øyet uten å være klar over det, noe som øker risikoen for alvorlige infeksjoner, og som i verste fall kan føre til permanent synstap.

Legene vet ikke hvorfor akkurat denne kvinnen var så fri for symptomer over en så lang periode, men i rapporten kan vi lese at det trolig har sammenheng med at øynene hennes er uvanlig «dyptliggende».

Gizmodo, et av mediene som fanget opp saken, har forhørt seg med en rekke andre kirurger om de har sett noe lignende. Det nærmeste de kommer er Kevin Henshaw, en øyelege sørvest i England, som sier han har opplevd et tilfelle hvor det var snakk om fem kontaktlinser i tø øyne.

Ikke akkurat iøyenfallende etter å ha lest om de 27 …

