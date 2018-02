Kinesisk politi blir nå utstyrt med smartbriller med ansiktsgjenkjenning

I Kina blir det stadig vanskeligere å gjemme seg fra det «altseende» øyet til myndighetene. For kriminelle – og alle andre.

Det samme kan man trolig si om de fleste land i verden. Men kinesiske myndigheter er stadig i front med å benytte seg av kameraer og kunstig intelligens til overvåkning.

Og hva er siste nytt? Jo, nå går politibetjenter i Zhengzhou med solbriller installert med en programvare som kan gjenkjenne ansikter, skriver Wall Street Journal.

Politiet bruker den ferske teknologien til å gjenkjenne etterlyste personer og å oppdage når noen oppgir en falsk identitet.

Kinesisk «smartby» er både skremmende og foreløpig en stor suksess: I Hangzhou blir du sett – hele tiden

Kinesiske medier melder allerede om suksess, ifølge Futurism. Syv personer som er etterlyst for å være innblandet i alvorlige forbrytelser er funnet. Dessuten har politiet arrestert 25 personer som har brukt andres identitet.

Slik fungerer det: Brillene scanner ansiktet til personer foran seg. Dette bildet analyseres og sendes til et håndholdt apparat. Her sammenlignes bildet med en bildedatabase av 10.000 mistenkte og etterlyste. Hele denne prosessen skal være unnagjort på en tiendedel av et sekund.

Nettportalen QQ publiserte nylig en bildeserie av en kvinnelig betjent med smartbrillene.

– Ved å ha på seg disse brillene, med den nyeste kunstige intelligensen, får du en umiddelbar og nøyaktig tilbakemelding. Slik kan du bestemme med en gang hva du skal gjøre, sier LLVision-direktør Wu Fei til Wall Street Journal.

Kina er allerede verdens største overvåkningssystem med sine 176 millioner installerte overvåkningskameraer. Sammen med kunstig intelligens og programvare som gjenkjenner ansikter, er dette systemet svært effektivt i å innhente informasjon om mennesker.

Det er ventet at antall kameraer i Kina vil mer enn tredoble seg innen 2020, ifølge BBC.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no.

