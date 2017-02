Kate Moss stiller «stolt og naken» i W Magazine

RIK OG BERØMT: Kate Moss (43) startet modellkarrieren allerede som 14-åring. Hun ble oppdaget av en modellspeider på JFK-flyplassen i New York. Siden har hun gått modell for de største merkene i verden, og har i dag en anslått inntekt på syv millioner dollar (65 millioner kroner) i året, ifølge Forbes.

W Magazine hyller sterke kvinner i sitt marsnummer, og har invitert Jennifer Lopez, Taraji P. Henson, Jessica Chastain, Kate Moss og Donatella Versace til å snakke om alder, kropp og levetid.

Les også: Kjendisnaboene fra helvete

Supermodell Kate Moss (43) må sies å gi litt ekstra.

Hun stiller stolt og fullstendig naken opp i bildeserien til intervjuserien.

Og hun ser fantastisk ut.

"Even though I don’t like my body at all. I just had to get comfortable with being naked.” https://t.co/6LVrdbf2wb — W magazine (@wmag) February 3, 2017

Moss startet karrieren som modell for Calvin Klein allerede som tenåringen. Hun har hatt et langt liv foran kamera, men forteller at selvtilliten i forhold til utseende ofte har vært på bunn.

- Mamma sa "Jeg synes egentlig ikke du er så fotogen". Helt fra starten fikk fotografene meg til å kaste klærne enda jeg ikke likte kroppen min i det hele tatt. Jeg måtte bare bli komfortabel me å være naken, sier Kate Moss til W Magazine.

Les også: Fra supermodell til superkvinne

SUPERMODELL Kate Moss slik vi husker henne best. Her fra et show i 2000.

Også musiker og skuespiller Jennifer Lopez (47) deler sine erfaringer i en kroppsbesatt bransje.

- Jeg likte overhodet ikke kroppen min da jeg var i 20-årene. Nå er jeg helt "Se på meg! Se på deg!". Ikke på en innbilsk og arrogant måte, jeg bare setter pris på meg selv på en helt annen måte enn på den alderen, sier Lopez til magasinet.

Les også: Avslørte Kate Moss' nakenbilder

Donatella Versace (61) snakker også om stilgiganten Versaces mektige rolle i moteindustrien.

- Jeg forstod det først nylig, for en fem-seks år siden. Før det følte jeg at jeg måtte lage den "riktige" Versace-kolleksjonen. Nå designer jeg for kvinner i arbeid, som har barn, som er sterke, som kjemper for å komme seg videre.

Les også: Stripper for Pirelli-kalenderen