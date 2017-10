Karpekalender: En slik erotisk kalender har du aldri før sett

«Tradisjonen» med å ha en kalender proppfull av lettkledde og/eller nakne, pene damer på arbeidsplassen, har nok falt de senere årene. Det er liksom ikke like grei skuring å ha et par nakne kvinnebryst hengende på veggen i et kontorlandskap, som det er i pauserommet på den lokale Esso-stasjonen.

Nå skal det nevnes at kalender-salget ikke har gått helt av moten. Blant annet gir den østerrikske fotografen Manfred Baumann fortsatt ut en årlig kalender med erotiske bilder. Det samme gjør Pirelli og deres tradisjonsrike kalender. Idrettslag og foreninger i pengenød, har også tydd til å lage kalendere for å fylle på klubbkassa.

Men der alle disse kalenderne har fokus på nakne kropper, humor, fantastiske og estetisk vakre bilder, så kan man kanskje ikke si det samme om kalenderen denne artikkelen handler om. For i år som i fjor er det nemlig mulig å kjøpe den "erotiske karpekalender", skriver Maxim.

12 herlige måneder og bilder fylt til randen av vakre kvinner med store karpe-fisker mellom hendene. Kalenderen er (selvfølgelig) produsert i Tyskland (gjettet du Japan, får du et halvt poeng) og er tilgjengelig for kjøp på nett for rundt 180 kroner.

Wie gefällt euch das neue Titelblatt vom Carponizer Karpfenkalender 2018? https://t.co/FJUYos7Z6Z pic.twitter.com/YchPWV0Hjg — Carponizer (@Carponizer) 3. juli 2017

Mannen bak den helsprø kalenderen er Henrik Pöhler, til vanlig produsent av utstyr til karpefisking. Ideen fikk tyskeren etter en fisketur med en kompis.

- Tanken var å kombinere to hobbyer mange menn har, fisking og damer. Jeg husker jeg fikk ideen under en fisketur med en kompis. Ved siden av oss var det to pene jenter som fisket. Det var øyeblikket jeg bestemte meg for å lage kalenderen, forteller Pöhler til Maxim.

Men vakre damer og store karper i skjønn harmoni er ikke så enkelt som man skulle tro.

- Fotograferingen tar mellom seks og åtte uker. Alt må være perfekt: Modellene, karpene og været, forklarer Pöhler.

Riktig. Ingenting oser tysk erotikk som vakre damer i omfavnelse av karper.

Den største utfordringen til hver kalender, er ikke å skaffe de kvinnelige modellene, men å finne store nok karper til hvert bilde.

- Det er ikke lett å fange karper på denne størrelsen. I etterkant trenger vi også mye tid til design og produksjon.

Heldigvis - h-e-l-d-i-g-v-i-s - klarte tyskeren å finne frem store nok modeller og karper til årets kalender.

