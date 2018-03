Kampen mot sekundene

Redder liv

Alarmen går på nytt før vi er ferdige med å snakke. På forhånd har vi avtalt å få sitte ringside i dykkerbilen for å se hvordan man omstiller seg fra å drikke kaffe til å befinne seg under vann i løpet av minutter.

Tidskravet er at bilen skal rulle ut av ga

rasjeporten innen det er gått et minutt. Tørrdraktene ligger klare bak dykkerbilen med støvlene stående på gulvet slik at Terje Andersen og Steinn Mar kan hoppe rett inn i hver sin.

Are Kjulslund og Torjus Robstad bidrar med å dra igjen glidelåsene før de også kaster seg inn i bilen som dykkerleder og linemann.

Inne i den spesialbygde bilen er luftflaskene festet til setene. Det er bare for de to dykkerne å spenne seg fast i flaskeriggen mens bilen kjører ut av garasjen.

Ingen med tendenser til klaustrofobi får bli brannmenn.

Vi er knapt kommet ut på veien med fulle blålys før utfyllende informasjon kommer over sambandet. En person er falt i sjøen ved kaia i Pollen i Arendal.

Vi ankommer kaia etter fem minutter. De to dykkerne har fått på hansker og puster allerede gjennom dykkermaskene som de har tatt på underveis.

Gjennom sambandet med linemannen får de siste opplysningene om hvor de skal lete mens de løper de siste meterne og hopper i sjøen. Åtte minutter etter at alarmen gikk er markøren brakt opp på land.

Vanligvis er jobben som brannmann preget av teamarbeid. Under vann alene har man derimot inntrykkene for seg selv. Å finne noen innesperret i en bil på ti meters dyp er et tøft øyeblikk.

Man må være forberedt på at det kan være alt fra en person på 80 år til en barn på to år. Å plukket opp et barn som dør senere er en påkjenning for alle.

Men så er det lyspunktene som gjør jobben ekstra meningsfylt.

Mentalt har det mye til felles med røykdykking.

Statistikken sier sitt. I 2015 utførte landets redningsdykkere 334 oppdrag. 22 personer måtte hentes døde opp fra sjøen. Men 40 personer, nesten dobbelt så mange, reddet livet på grunn av innsatsen til redningsdykkerne.

Året før det ble 34 personer reddet, og året før det igjen 46. Enda er det bare 16 av landets 280 brannvesen som har redningsdykkertjeneste per i dag.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastslår i sin nyeste rapport om redningsdykkerberedskapen at den er for tilfeldig til at den kan kalles landsdekkende. Det finnes ingen nasjonale krav om redningsdykkerberedskap men hver kommune er pliktig til å fastslå behovet for eventuell beredskap mot drukningsulykker.

De siste årene har det i gjennomsnitt omkommet ca. 90 personer hvert år som følge av drukning i Norge. Nå vurderer DSB om det er hensiktsmessig å etablere redningsdykkerberedskap i alle landets kommuner.

– For mange vil det være et godt alternativ å etablere overflateredning, som både er rimeligere og i mange tilfeller tilstrekkelig for å redde liv og helse, sier assisterende direktør i DSB, Per K. Brekke.