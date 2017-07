Josh og Michelle sendte meldinger til hverandre i tre år. Så tok samtalen en uventet vending

Tinder-samtalen mellom de to amerikanske studentene Josh (22) og Michelle (21) fikk to virale bein å løpe på da Josh valgte å dele samtalen på sin Twitter-konto.

Etter de to hadde matchet på date-appen, startet noe som må være en av Tinder-historiens lengste samtaler. For mens mange vil kjenne seg igjen i at ting tar tid før man møtes på en ordentlig date, er det neppe noen som kan matche de to studentene. Michelle og Josh har nemlig sendt meldinger til hverandre i nesten tre år, uten å møtes.

20. september 2014 skriver Josh «hei, Michelle». 28. november svarer Michelle «hei! Sorry, telefonen min døde.»

Dagen etterpå svarer Josh: «Wow, det fikk du løst ganske raskt. Jeg bruker vanligvis fem måneder på å finne laderen min.» Michelle svarer da at hun bare ville sørge for at den var fullstendig fulladet.

Neste melding kommer fra Josh den 19. januar 2015. «Hei. Sorry, jeg var i dusjen.» 13. februar svarer Michelle «Hei, så akkurat denne meldingen. Jeg hadde forelesning.»

Og slik fortsetter det i ytterligere tre år:

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) 8. juli 2017

Etter Josh valgte å dele samtalen på Twitter, tok det helt av. En rekke medier omtalte saken.

- Jeg synes jo det ville vært interessant å treffe ham, men jeg ville ikke være den som ga etter og ødela vitsen. Men jeg var interessert, fortalte Michelle til Buzzfeed.

Hele sjekkeprosessen fikk en uventet vending da Tinder blandet seg inn. De ga to studentene 24 timer på å velge en by i USA de ville ha første stevnemøte. Regningen tar Tinder. De valgte Maui på Hawaii.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) 10. juli 2017

Men før det første stevnemøtet, måtte de to møtes ansikt til ansikt. Det amerikanske frokostprogrammet "Good Morning America" tok saken i egne hender, og hentet de to turtelduene inn for noen titalls publikummer og millioner av seere.

Som om det ikke er nok press på en første date fra før av.

I en god gammel dags "Reisesjekken"-stil grillet de to programlederne Josh og Michelle. Det viste seg raskt at de hadde mye til felles: Begge elsker TV-serien "The Office", god mat og kino-popcorn.

Alt presset til tross, da man endelig fjernet veggen ble det første møtet (heldigvis) ikke så pinlig som det kunne blitt. Litt stivere i masken ble Michelle da Josh avslørte at hans søster traff sin kommende ektemann på samme Tinder.