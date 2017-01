Johnny Lodden mister stor sponsorkontrakt

- Etter mange års samarbeid med PokerStars er nå den epoken over ... så nå er det ut på jobbmarkedet igjen, for å se hva som finnes der ute, skriver Johnny Lodden på Facebook.

Verdens største pokerselskap, PokerStars, skjønte raskt at Lodden var et spennende navn og signerte en sponsoravtale verdt millionbeløp med ham i 2009. Spillselskapet betalte utgiftene til nordmannens reiser og turneringsspill verden rundt, mot at han promoterte dem med logo på brystet og stilte opp for media.

I et intervju med Nettavisen for noen år siden fortalte Lodden åpent om hvordan han steg til topps, og om den største smellen i karrieren.

- Det er en kursendring fra PokerStars som gjør at vi legger ned kontorene i Norden. De har sentralisert markedsavdelingen til Isle of Man. Jeg valgte å ikke flytte dit, på grunn av familien, sier Udness til Side3.

Det er også Thomas Udness som har vært arrangementsansvarlig for de første lovlige norgesmesterskapene på norsk jord. Det har han gjort gjennom selskapet Global Poker Tours, som i likhet med PokerStars er underlagt Rational Group Ltd.

- Det er ingenting som tyder på at de ikke skal fortsette, for avtalen gjelder jo i ett år til, sier Udness, som holder døren åpen for å fortsette som arrangementsansvarlig.

Poker-NM på Gardermoen har vært arrangert to ganger nå, med enorm suksess. Mesterskapene har til sammen hatt flere tusen deltakere, de ble sendt direkte på TV 2 Sportskanalen og vant to priser under European Poker Awards, for henholdsvis «Årets nyvinning innen poker» og «Årets turnering med innkjøp under 2000 euro».