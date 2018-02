Jobben hennes er å tigge. Ellers dør familien

«Brennpunkt»-dokumentaren «Lykkelandet» skapte overskrifter over hele landet da den ble vist på NRK i april 2017.

Dokumentaren viste hvordan et angivelig kriminelt nettverk fra Romania bedrev kriminalitet i stor stil i Bergen. Kartleggingen av miljøet begynte våren 2015. NRKs journalister observerte blant annet en organisert form for tigging, samt tette bånd til prostitusjonsmiljøet i Bergen.

I kjølvann av dokumentaren starten en stor debatt i Norge. Debatten ble etterfulgt av en rekke spørsmål: Skal man gi penger til tiggere, er all tigging romfolk driver med organisert og hvordan har de det egentlig hjemme i Romania?

Noen av disse spørsmålene ønsket TV-kanlen FEMs eget dokumentarprogram «Insider» å få svar på.

- Barna mine dør



I 2017 laget reporter Janne Amble Haugan en dokumentar om nettopp romfolket i Oslo. Episoden ble sendt på våren i fjor og i etterkant av innslaget har Haugan hatt tett kontakt med flere av kvinnene som stilte opp for kamera.

Denne gangen ønsker Haugan å komme nærmere på de mange damene og mennene man kan observere ute på gata i norske byer med en tiggerkopp i hånden.

I torsdagens episode møter reporteren blant annet småbarnsmoren Alina Stamate. Stamate har reist til og fra Norge i mange år for å tigge for penger.

Pengene hun får inn, sender hun hjem til familien i landsbyen Bengesti. Dette er samme landsby som NRK «Brennpunkt» besøkte i «Lykkelandet». Stamate forteller at livet hjemme i Romania er tøft.

- Det er vanskelig å ha barn, men ikke nok penger til å gi dem mat. Mannen min er syk og kan dø når som helst. Jeg trenger penger hver måned for å kjøpe medisiner. Og jeg trenger penger for at familien skal kunne gå til legen, forteller romkvinnen.

SENDER PENGER HJEM: Reporter Janne Amble Haugan møter blant annet romkvinnen Alina Stamate. Stamate har tigget på gata i Oslo i flere år. Alt hun tjener, sender hun hjem til Romania. - Hvis hun ikke drar til Norge, så dør vi, forteller familien hjemme i Romania.

Haugan spør blant annet om det har vært noen endring i nordmenns holdninger etter «Lykkeland» ble vist på TV. Romkvinnene kan fortelle at det nå er færre personer som gir dem penger.

«Blir du sint når du hører at folk her tror du ikke har ærlige intensjoner?» spør Haugan.

- Selvfølgelig blir jeg sint. Nordmenn tror vi liker å sitte på bakken og tigge, men vi kom ikke til Norge fordi vi liker det. Vi kom ikke til Norge fordi noen tvang oss, det er ingen som tar pengene våre, forklarer Stamate.

- De burde dra til Romania og se barna våre. Romfolk er fattige og har ikke penger til å kjøpe mat, legger hun til.

Drar til Romania



«Insider» reiser selv ned til Romania for å se hvordan Stamate bor med familien. Bengesti ligger fire timer vest for hovedstaden Bucuresti. Av de rundt 20 millionene som bor i Romania, er cirka to millioner rom. Rundt 80 prosent av dem lever under fattigdomsgrensen. I Bengesti er rundt ti prosent av de 3500 innbyggerne rom.

Storfamilien Stamami bor i tre hus fordelt på syv voksne og ni barn. Et hus i Romania koster rundt 30.000 norske kroner. Husene har de bygget selv, mange uten ferdig tak eller glass i vinduene. Det er ikke innlagt vann, ei heller elektrisitet til varme og kjøkken. Faktisk er det ingen hus i Bengesti som har innlagt vann eller kloakk.