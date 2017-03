«Jeg håper selvsagt at han vil tjene nye millioner på min bokidé»

Den nye Harry Hole-boken «Tørst» kommer i et opplag på historisk høye 300.000 eksemplarer og ligger an til å bli nok en braksuksess for forfatter Jo Nesbø.

- Salget går meget bra, opplyser forlaget Aschehoug.

Gjennom salg og royalties ligger det 10-15 millioner i potten til Nesbø bare i førsteopplaget.

Men skal vi tro blogger og forfatterkollega Trude Helen Hole, er det også lik i skapet. Hun hevder Nesbø har rappet grunnideen bak «Tørst» fra henne.

«Jo Nesbø har tatt min bok og gjort den til sin», skriver hun på bloggen sin.

Det hele skal stamme fra den tiden hun og Nesbø hadde et lengre forhold.

Vi holdt sammen i over tre fine år, og etter det litt til sånn av og på. Ja, jeg har ikke tall på alle gangene jeg gjorde det slutt. Men Nesbø er altså litt mer tålmodig enn meg, så vi holdt ut ganske lenge – kort fortalt, dette var et intenst forhold med en god del dramatikk som jeg skapte fordi jeg er en lidenskapelig og temperamentsfull kvinne, og da blir det gjerne slik. Jeg fyrer av. Trude Helen Hole

På denne tiden, skriver Hole, skal hun og Nesbø ha diskutert plottet i Trude Helen Holes uutgitte tredje bok om Lotte-Marie, hvor en drapsmann finner fram til sine ofre via datingtjenesten Match.

Hole skriver at hun også luftet tanken om at Harry Hole kunne dukke opp i hennes roman, som etterforsker av drapene.

Deretter gikk det som det gikk. Vi gikk hver til vårt, og nå – noen år senere, så ser jeg altså at Nesbø kommer ut med Tørst, en bok der unge kvinner som har vært aktive på sjekkestedet Tinder blir drept i sine hjem i hovedstaden. Vel, høres ikke dette kjent ut? Og igjen, min research rundt nett-dating fra 2010, kanskje før, samt ferdigskrevne scener og snodige og perverse «Match-meldinger» til og fra de mennene Lotte-Marie dater (til bruk i bok nummer tre) – står altså i The Story som ble utgitt i 2013 med referanse til Lotte-Marie boken. Trude Helen Hole

I "Tørst" finner altså drapsmannen fram til sine ofre via datingtjenesten Tinder.

INGEN KOMMENTAR: Jo Nesbø er tilbake i Oslos gater med Harry Hole. Romanen "Tørst" ble sluppet 21. mars. Forfatteren har ingen kommentar til beskyldningene til Trude Helen Hole.

Jo Nesbø sier i et intervju med Dagbladet at han fikk hjelp med Tinder-researchen.

Forfatteren forteller at han hadde problemer å researche tinderdating på egen hånd fordi han ikke ville føre noen bak lyset.

Hjelpen kom fra en nyskilt venninne.

- Hun hadde begynt å date, og jeg fikk jevnlige rapporter fra henne. Jeg var wingman i hennes Tinder-eskapader, sier Nesbø til avisen.

Hvem denne nyskilte venninnen er, vites ikke.

Trude Helen Hole skriver at hun har vært i et forhold de siste to og et halvt årene.

Og at Nesbø bør ta kritikken som en mann, og "rydde litt skapet".

Når dette er sagt, jeg ønsker selvsagt Nesbø lykke til med både gamle og nye utgivelser og håper selvsagt at han vil tjene nye millioner på min bokidé. Trude Helen Hole

Aschehoug sier til Side3 at verken Jo Nesbø eller forlaget har noen kommentar til beskyldningene fra Trude Helen Hole.

Trude Helen Hole har ved publisering ikke besvart spørsmål fra Side3 sendt på e-post.