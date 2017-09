Instagramkongen Dan Bilzerian svarer: Blir man lykkelig av penger?

Deling av sitt liv med lettkledde damer, raske biler og festing har gjort Dan Bilzerian til en internett-kjendis.

Amerikaneren har i skrivende stund over 30 millioner følgere på forskjellige sosiale medie-kanaler og har gjort det han kan for å utnytte kjendisstatusen sin.

Tidligere i år lanserte Bilzerian blant annet sin egen videokanal på internett, Blitz TV. Via sin nystartete kanal deler millionæren elleville, animerte historier fra sitt eget liv, videoer med jenter og svarer på spørsmål sendt inn av sine følgere.

Tidligere i år satte Bilzerian seg ned og svarte på spørsmålet mange stiller seg: Gjør penger deg mer lykkelig?

Ifølge Instagram-kjendisen er det korte svaret "nei". Han legger dog til at penger lar deg kjøpe glede. I videoen forsøker Bilzerian å forklare nærmere hvorfor han mener det er slik. Kort oppsummert er millionærens filosofi at han etter år med tilgang til det aller beste verden har å tilby, ikke lenger vil oppnå samme lykkefølelsen over ting tidligere gjorde han lykkelig.

I et eksempel Bilzerian kommer med forteller han om hvordan han tidligere elsket å ta seg en tur på biffrestauranten Outback Steakehouse. På en lykkeskala fra 1 til 10, var et besøk på restauranten tidligere en 10-er. Etter år med tilgang på noen av verdens beste restauranter, er det kanskje i dag på en 6-er.

Men ifølge Bilzerian er det ikke noe bedre med et besøk på noen av verdens beste restauranter. Rikdom har nemlig gjort han kravstor, så et slik vil uansett ikke gi han mer enn en 7'er på lykkeskalaen.

Kjernen i Bilzerians teori er at ditt perspektiv på lykke endres samtidig som du får mer tilgang på penger.

For mange vil Bilzerians teori høres klysete ut. Millionæren er ærlig på at han har lettere for å bli deprimert, ettersom få opplevelser gir han den gleden han tidligere fikk av de samme opplevelsene. Amerikaneren viser blant annet til studier gjort på personer som har vunnet millioner i lotto, men som ikke har blitt noe lykkeligere av den grunn.

Se videoen her.

Skal vi dog dømme ut fra Bilzerians Instagram-konto, ser han rimelig fornøyd ut med livet.

Det er ikke bare Dan Bilzerian som har blitt kjent for sin elleville Instagram-konto. Også forretningsmannen Tony Toutouni er blitt en snakkis etter flere år med ungkarslivet.