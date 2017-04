Instagram-modell Demi Rose lanserer seg som «verdens mest sexy DJ»

Demi Rose har over fire millioner følgere på Instagram. Nå vil hun erobre musikkverden.

Hun har over fire millioner følgere på Instagram, noen hundretusen følgere på Twitter og allikevel har du mest sannsynlig aldri hørt om henne, men akkurat det ønsker den 22 år gamle modellen Demi Rose å gjøre noe med.

Den britiske modellen har lenge vært en populær Instagram-modell, men ønsker nå å slå igjennom i musikkbransjen. Ifølge tabloidavisen The Sun satser den barmfagre modellen nå på å ta verden med storm med musikk. Avisen skriver at Rose lanserer seg selv som "verdens mest sexy DJ".

- Demi har store planer med musikken sin. Hun har fanget oppmerksomheten til Ibiza og har noen møter der denne uken. Demi er en vakker jente, men hun er også utrolig talentfull og kreativ, sier en kilde til avisen.

I skrivende stund har ikke DJ-karrieren tatt helt av og hennes to mixer tilgjengelig på Soundcloud har rundt 40.000 avspillinger til sammen.

Foruten å trykke på knapper bak et miksebord, er 22-åringen blitt et yndig mål for britisk sladrepresse etter en påstått flørt med rapperen Tyga etter sistnevntes brudd fra Kylie Jenner.

I et intervju med The Sun i 2016 avslørte Rose at hun ikke nødvendigvis lar seg sjarmere av vaskebrett.

- Jeg har egentlig ingen spesiell type, for jeg faller for personlighet. Det er ikke slik at dersom jeg ser en kjekk fyr, så er det "herregud, han må jeg bli sammen med", for du vet aldri hvem det blir. Det kan være hvem som helst, så lenge de har en god personlighet, sa hun den gangen, før hun la til:

- Jeg liker når de gjør små ting for meg, som å åpne døren, har med blomster eller kjøper favorittmaten min til meg.

Rose, som er født og oppvokst i Birmingham, har tidligere fortalt The Sun at "hun har alltid vært en populær jente". Hun fikk seg Instagram-konto som 18-åring, og har de siste årene anskaffet seg millioner av følgere ved å legge ut dristige bilder av seg selv. Nylig stilte hun opp naken for glamour-magasinet Sixty6 Magazine.

- Samtidig som jeg gikk på skolen var jeg ganske populær på MySpace, og det bare fortsatte på Instagram. Det føltes rart da folk begynte å gjenkjenne meg på gata, men jeg har bare blitt vant til det, har hun fortalt The Sun.

Nå er det altså musikkarrieren som står i fokus for Rose.

