Ines Rau er Playboys første transseksuelle playmate

Den franske modellen Ines Rau (26) har nettopp skevet seg inn i historien som Playboys første transeksuelle Playmate.

Rau er månedens playboypike i november, og er foreviget av fotograf Derek Kettela.

Det er faktisk ikke første gang Ines Rau er fotografert av magasinet, men det er første gang hun promoteres som playmate. Hun poserte første gang i 2014 for en spesialutgave av magasinet.

- Det var slik jeg feiret at jeg var ute av skapet. Jeg tok sjansen, og så signerte jeg med et byrå, sier hun til Playboy i dag.

- Det vakreste kompliment noensinne



Å vokse opp med en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med sitt ytre, ga Ines Rau en tøff barndom.

- Da vi tok bildene, tenkte jeg på alle de tøffe dagene i barndommen. Alt som skjer nå gir meg så mye lykke og glede. Jeg tenkte «skal virkelig jeg bli playmate - meg?». Det er det vakreste kompliment jeg noensinne har fått, sier modellen til magasinet.

Et innlegg delt av INES RAU (@supa_ines) lørdag 12. Aug.. 2017 PDT

Den første gangen Playboy fotograferte en transseksuell i bladet sitt var i 1991.

Caroline Cossey gikk under navnet Tula som modell, og hun fikk tilbudet om å posere for Playboy etter at det ble kjent at hun var transseksuell mot hennes vilje.

The first transgender woman to pose for Playboy was Tula in September 1991. pic.twitter.com/Xpl65HZaEU — Playboy (@Playboy) October 19, 2017

- Hugh Hefner sa en gang at livet er for kort til å leve noen andres drøm, og jeg synes det sier mye om hvor mye respekt han hadde for menneskers individualitet. Det gjorde han i alle fall overfor meg, har hun uttalt til Huffington Post.

I dag er det sønnen til Hugh Hefner, Cooper Hefner, som styrer Playboy-skuta. Onsdag kommenterte han på Twitter at "vi burde kollektivt kjempe for en mer åpen verden, ikke en som promoterer hat og mangel på aksept".

We should collectively be fighting for a more open world, not one that promotes hatred and a lack of acceptance. — Cooper Hefner (@cooperhefner) October 19, 2017

Transseksuell En person som identifiserer seg som transseksuell oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel basert på ytre genitalier. Dette har avstedkommet uttrykk som å være født i feil kropp eller være en kvinne/mann fanget i en manns/kvinnes kropp. Senere beskrivelser med fokus på kropp er å være født med en kropp som trenger justering for å bli god å bo i. Transseksuelle vil gjerne ved hjelp av hormoner, kirurgi, sosiale og juridiske tilpasninger gjennomgå en overgang fra en kjønnskategori – kvinne eller mann – til en annen. Noen transseksuelle ønsker imidlertid ikke å gjennomgå alle de mulige hormonelle og kirurgiske prosedyrene, men nøyer seg med hva de opplever som tilstrekkelig for dem. Ubehaget med å leve med kroppen ujustert kan være meget stort. Kilde: Benestad, Esben Esther Pirelli. (2014, 13. januar). Store medisinske leksikon. Hentet 20. oktober 2017.

Ines Rau er selvsagt på Instagram. Her er noen av bildene hun deler med sine rundt 250.000 følgere:

Et innlegg delt av INES RAU (@supa_ines) søndag 13. Aug.. 2017 PDT

Et innlegg delt av INES RAU (@supa_ines) mandag 06. Feb.. 2017 PST

Et innlegg delt av INES RAU (@supa_ines) torsdag 28. Sep.. 2017 PDT

Et innlegg delt av INES RAU (@supa_ines) tirsdag 31. Jan.. 2017 PST