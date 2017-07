Identifisert etter 75 år i isen

Tidligere denne uken skrev Nettavisen om ekteparet som ble funnet døde i isbreen etter 75 år.

- Vi har brukt hele livet på å lete etter dem, uten stopp. Vi trodde at vi en dag ville gi dem den begravelsen de fortjente, sa parets yngste datter, Marceline Udry-Dumoulin (79), til avisen Le Matin i Lusanne i Sveits.

FUNNSTEDET: Restene av ekteparet ble funnet i kanten av isbreen Tsanfleuron i Sveits.

Nå har politiet offisielt konstatert at det er hennes foreldre som ble funnet. Det skjer etter DNA-analyser av restene funnet i isbreen, skriver politiet på sin hjemmeside.

Politiet sier at undersøkelser tyder på at 40 år gamle Marcelin Dumoulin og hans 37 år gamle kone Francine Dumoulin ble utsatt for en ulykke i august 1942.

Finner døde stadig oftere

Ekteparet ble sist sett 15. august 1942. Da forlot de sitt hjem i landsbyen Chandolin for å melke kuene på beitemarkene over fjellbyen.

Politiet i Chandolin har en liste på cirka 280 mennesker som har forsvunnet i fjellområdet siden 1925.

- Stadig oftere fører isbresmelting til at vi oppdager kropper til personer som har vært savnet i flere tiår, skriver politiet.

- Trodde det var småstein



Paret ble funnet av arbeidere ved en gondolbane ved isbreen Tsanfleuron på 2900 meters høyde. Breen ligger i fjellområdet Les Diablerets. De hadde kommet til syne ved kanten av en smeltende isbre.

- Han trodde først det var småstein, men bestemte seg for å gå nærmere. Da så han at det var to legemer, sier direktør Bernhard Tschannen i gondolselskapet Glacier 3000 til Le Matin.

- Kroppene lå ved siden av hverandre. De mumifiserte kropper var av en mann og en kvinne i klær fra før krigen, sier Tschannen til Tribune de Genève. Det ble også funnet en ryggsekk, en bok og en flaske ved paret.