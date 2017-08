I dag er den internasjonale øldagen

Den internasjonale øldagen feires hvert år den første fredagen i august, dermed faller den i år på fredag 4. august.

Det hele startet i 2007 på en bar i Santa Cruz og har siden vokst til en internasjonal feiring verden over, deriblant Norge.

Den internasjonale øldagen har tre uttalte målsettinger:

1. Å samle venner og nyte smaken av øl.

2. Å ferie dem som brygger og serverer øl.

3. Å forene verden gjennom øl ved å feire øl av alle nasjonaliteter en dag i året.

På den internasjonale øldagen oppfordres øldrikkere over hele verden til å gi hverandre "ølets gave". Men husk; øl drikkes best kald. Visste du at du kan gjøre en varm øl iskald på 60 sekunder? Det kan du faktisk.

Om ikke den internasjonale øldagen forskere ved universitet i Lanzhou fant ut at de som jevnlig drikker øl, får mindre risiko for å utvikle degenererende sykdommer som Alzheimers og Parkinson.

Eventuelt kan øldrikkingen bremse sykdommen om den allerede er på vei.

Gjæren som brukes i bryggingen av øl inneholder også flere gode stoffer som ender i glasset.

Stoffer som magnesium, selen, kalium, fosfor, biotin, vitamin B og antioksidanten Xanthohumol. Mørke sorter har dessuten rikt med fiber og jern som motvirker trøtthet og irritasjon.

