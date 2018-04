I 17 år har hotellgjesten vært bannlyst. Nå avslører han endelig hvorfor

Om du ikke var rockestjerne på 1970, 1980 eller 1990-tallet, er sjansen stor for at du er hjertelig velkommen til de aller fleste hoteller verden over. Uheldigvis er det ikke slik for alle.

Kanadieren Nick Burchill har nemlig i 17 år vært bannlyst fra hotellet Empress Hotel i Victoria i British Colombia, Canada.

Årsak? En koffert med salami og rundt 40 måker.

Nå, 17 år etter tragedien inntraff har Burchill endelig fått motet til å fortelle historien om hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre dagen han ble bannlyst. I et innlegg på Facebook, som har fått virale bein å løpe på, forklarer Burchill hvordan en hyggelig gest utviklet seg til å bli et mareritt.

Ifølge innlegget startet det hele i 2001, da Burchill skulle på en jobbkonferanse i Victoria og skulle bo på Empress Hotel. Kanadieren tenkte i samme slengen å besøke noen kompiser fra hans dager i marinen og fylte derfor en koffert full av pepperoni-pølse fra deres favorittslakter i hjembyen Halifax. Men kofferten med pepperoni ble feilsendt av flyselskapet og dukket ikke opp på Empress Hotell før dagen etter.

Burchill skriver at han ikke var bekymret for at pepperonien skulle være dårlig etter omturen, men tenkte at det ville være smart om han fikk lagt kjøttet kjølig. Dessverre hadde ikke hotellrommet kjøleskap, men ettersom det var april og kaldt ute, åpnet han vinduet og fordelte kjøttet utover et bord. Så gikk han ut noen timer.

BOMBET: Det var et rom på Empress Hotel i Victoria i Canada som ble angrepet av en flokk med måker (nei, ikke gruppa). Her et bilde av rommet i vanlig tilstand.

Det som møtte Burchill da han returnerte til rommet, er som tatt ut av en scene fra Alfred Hitchcocks skrekkfilm «Fuglene»:

«Jeg husker jeg åpnet døren til rommet mitt og møtte en flokk med måker som hadde mesket seg med pepperoni en god stund. Jeg telte dem ikke, men jeg tror det var rundt 40 stykker der. Om du lurte, så gjør pepperoni fæle ting med en måkes fordøyelsessystem. Og som du kanskje har skjønt, var rommet dekket med måkebæsj» skriver Burchill.

Måkene ble minst like skremt som kanadieren, erindrer han i innlegget.

«Det som fulgte var en tornado av måkebæsj, fjær, biter av pepperoni og fugler flaksende rund i rommet».

Burchill skriver videre at han som følge av pepperoni-orgien, hadde fått dårlig tid for å rekke en viktig forretningsmiddag. En sko hadde på et tidspunkt flydd gjennom vinduet og landet i ettermiddagsteen til en gruppe turister i etasjen under. En måke var også kneblet av et baderomshåndkle.

Med andre ord, det var en scene.

MÅKE-GATE: Det et kaos uten like som møtte Nick Burchill på hotellrommet etter han hadde spredt ut pepperoni og latt vinduet stå åpent. Måken på bildet er ikke en av måkene på hotellrommet.

Burchill, som opplyser at han var ganske ny i jobben på dette tidspunktet, valgte å dra på middagen, men først etter å ha mørklagt deler av hotellet. Skoen til Burchill, som hadde flydd gjennom vinduet og blitt klissvåt, valgte kanadieren å tørke ved hjelp av en hårføner på rommet. Et nytt problem oppstod da hårføneren falt i vasken som var full av vann. Det tok knekken på store deler av det elektriske anlegget til hotellet.

Det var først på dette tidspunktet den uheldige mannen valgte å tilkalle resepsjonen for hjelp.

«Jeg ante ikke hvordan jeg skulle forklare situasjonen, så da hushjelpen kom på døren sa jeg bare «unnskyld» og dro på middagen» skriver Burchill videre.

Gjesten og hans eiendeler ble flyttet til et annet rom. Burchill hørte ikke noe mer om saken før han kom hjem:

«Jobben ga meg beskjed om at de hadde mottatt et brev fra hotellet som opplyste om at jeg var blitt bannlyst i evig tid fra Empress Hotel».

GOD STEMNING: Her forteller Nick Burchill ansatte ved Empress hotel om den skjebnesvangre natten for 17 år siden.

Innlegget til Burchill har fått mye oppmerksomhet og har blitt omtalt i en rekke medier verden over, blant annet Time og The Independent. I skrivende stund har innlegget på Facebool fått flere tusen «likes» og blitt delt flere tusen ganger.

Kanadieren skriver selv at målet med innlegget var å få en benådning fra hotellet.

«Jeg har modnet, blitt voksen og ønsker å ta ansvar for mine handlinger. Jeg kommer til dere, med luen i hånden, og ber om unnskyldning for skadene jeg indirekte påførte dere. Jeg håper dere kan revurdere min bortvisning».

Les hele innlegget her:

Etter innlegget gikk viralt, kan vi med glede opplyse at Empress hotel har valgt å tillate Burchill returnere som gjest. Hotellet la selv ut en artikkel om saken fra The Independent på deres egen Facebook-side.

Les også: