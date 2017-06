Hyppig sex øker hjernekapasiteten hos eldre mennesker

Studien som ble ble publisert lørdag - The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences - har over tid studert 73 personer i alderen 50-83 år.



Forskerne fant ut at de personene som har jenvlig sex over tid fikk en høyere poengsum på både de verbale og de kognitive testene.



Det skriver nettstedet Ktase.com



Les også: - Jeg ser ikke problemet med å ha sex med gifte menn



Dette inkluderte blant annet at de hadde 60 sekunder på å navngi høyt aså mange dyr som mulig, og deretter si så mange ord de kom på som begynte på F.



De 28 mennene og de 45 kvinnen som deltok på studien fikk også en rekke standardtester for å måle de ulike hjernefunksjonene knyttet til alderdom, som blant annet konsentrasjon, minne, og språk.



Her var det derimot ingen forskjell på om man var seksuelt aktiv eller ikke, slik det viste seg i de andre litt mer utfordrende testene.