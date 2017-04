Hun omtales som verdens mest sexy linjedommer

VEKKER OPPSIKT: Den brasilianske linjedommeren og modellen Denise Bueno fikk mer oppmerksomhet enn den jevne linjedommer under en amatørkamp mellom fotballagene Desire og Sporting i São Paulo i Brasil i forrige uke. Foto: Scanpix

VEKKER OPPSIKT: Den brasilianske linjedommeren og modellen Denise Bueno fikk mer oppmerksomhet enn den jevne linjedommer under en amatørkamp mellom fotballagene Desire og Sporting i São Paulo i Brasil i forrige uke. Foto: Scanpix

I forrige ukes fotballkamp mellom amatørlagene Desire og Sporting i den brasilianske millionbyen São Paulo var det alt annet enn fotballen som fikk mest oppmerksomhet.

Det sørget kampens linjedommer, Denise Bueno, for, skriver britiske The Sun, som er en av haugevis av medier som omtaler saken.

Noen av spillerne klarte ikke se i kamera

I kort shorts og en nærmest gjennomsiktig hvit t-trøye vakte den flotte blondinen oppsikt på den lille stadion.

Et bilde som ble tatt av de to lagene og dommer-teamet før kampen, viser at heller ikke spillerne kunne unngå å legge merke til Bueno, som også gjør oppdrag som modell.

Hun får nå oppmerksomhet fra hele verden, og omtales av mange som verdens mest sexy linjedommer. Men selv vil hun bli tatt alvorlig, og ikke dømmes på grunn av utseendet.

- Noen kaller meg en sexy linjedommer, men det liker jeg ikke. Jeg ser ikke på meg selv som sexy, men som profesjonell, skal hun ha sagt til den latinamerikanske TV-stasjonen TV Globo.

Tar av på Instagram

Oppmerksomheten hun nå får gjør at Instagram-kontoen hennes har blitt veldig populær.

På kort tid har hun gått fra å ha 15.000 følgere til 34.500, og det øker fortsatt med rundt 1000 i timen, skriver danske Ekstra Bladet.

Bueno deler selv bilder og faksimiler fra aviser som omtaler hennes oppdrag som linjedommer i den aktuelle kampen.

Brasilianeren er ikke helt uvant med oppmerksomhet fra media. I fjor var hun nær ved å bli med i den brasilianske utgaven av Big Brother, men fikk likevel ikke delta fordi det viste seg at hun kjente programlederen godt.

Her kan du se et knippe bilder fra Denise Buenos Instagram-profil:

