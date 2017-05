Hun er USAs vakreste - og atomforsker

Nå får hun kritikk for flere av svarene hun ga under Miss USA-kåringen.

- Hvis du hadde vært vitenskapslæreren min, hadde jeg fulgt bedre med i timen, forkynte skuespilleren Terrence Jenkins, som var programleder for kåringen sammen med en annen skuespiller, Julianne Hough.

NEW YORK (Side3.no): Kara McCullough ble natt til mandag den 66. vinneren av Miss USA, da hun ble utpekt som vinneren foran Chhavi Verg fra New Jersey og Meridith Gould fra Minnesota.

McCullough uttalte at hun håper å inspirere kvinner som er interessert i teknologi og matematikk.

Svarene hennes på et par av spørsmålene som deltakerne fikk, gikk imidlertid ikke like godt hjem i sosiale medier. På spørsmålet om tilgang til rimelig helsetjenester bør anses som en rettighet eller et privilegium, svarte hun «definitivt er privilegium».

- Som offentlig ansatt mottar jeg helseforsikring, og jeg ser at for å ha det, må du ha jobber, sa McCullough ifølge The Washington Post.