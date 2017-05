Hudlege: - Tatoveringer er tikkende giftbomber

Tusenvis av nordmenn lar seg tatovere hvert år.

- Tikkende giftbomber, hevder hudlegen Yael Adler.

- Når fargene først er sprøytet inn i huden, kommer de aldri ut igjen. Ingen av våre organer kan fordøye fargene, som kan inneholde allverdens tungmetaller og giftstoffer, sier hun til danske Metroxpress.

Adler driver hudklinikk i Berlin, og er for tiden aktuell med boken "Under huden".

Hun kommenterer at vi blir utsatt for en rekke giftstoffer daglig, og at vi aldri kan vite hvilke som kan føre til kreft eller andre alvorlige sykdommer.

ADVARER: Hudlegen Yael Adler advarer mot tatoveringer, og hevder de er tikkende giftbomber.

- 15 prosent nordmenn er tatovert



På vegne av den danske avisen har analyseselskapet YouGov intervjuet 1010 personer i alderen 18-74 om tatoveringer. Antall personer med tatoveringer har økt kraftig. I 2009 hadde 12 prosent av danskene en eller flere tatoveringer. I dag er tallet oppe i 20 prosent.

Det finnes ingen oversikt over hvor stor andel av den norske befolkningen som er tatovert, men innehaver av Memento Tattoo Studio i Oslo og tidligere leder for Norsk Tattoo Union, Kari Kjelskau, sier til Side3 at bransjen ser en tilsvarende økning i Norge.

Hun antar andelen tatoverte nordmenn ligger rundt 15 prosent.

- Vi ser en særlig økning i unge jenter som skal ha små tatoveringer, sier Kjelskau.

