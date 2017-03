Hjernetrim: Klarer du å finne 6 land med disse 18 bokstavene?

Vi har god tradisjon for å gi deg kjære leser litt hjernetrim i hverdagen. Praktiske oppgaver som denne eller disse er alltid populære, og fører som oftest til en liten intern konkurranse på kontoret om hvem som klarer å løse dem og hvem som klarer å løse dem raskest.

Jeg skal være så ærlig å innrømme at undertegnede som oftest kaster inn håndkleet først til stor applaus fra de andre i redaksjonen. Men, for noen dager siden fikk jeg en oppgave jeg for en gangs skyld klarte å løse før mine over snittet irriterende kollegaer her i Side3.

Se for deg følgende:

Det norske alfabetet består av såkalt lukkede og åpne bokstaver. Lukkede bokstaver er A, B, D, O, P, Q, R, Æ, Ø og Å.

Åpne bokstaver er E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, T, U, V, W, X, Y og Z.

Av verdens 195 land er det 6 land som kun benytter seg av åpne bokstaver når de staves på norsk, og med store bokstaver?

Klarer du å finne frem til hvilke?

PS. Det er selvfølgelig lett å finne frem til svaret ved hjelp av internett. Men prøv å la hjernen jobbe, og kom med dine forslag i kommentarfeltet under.