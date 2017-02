Historisk oslobryggeri gjenoppstår

De siste årene har det vært en aldri så liten ølrevolusjon i Norge. Mikrobryggerier og andre lokale varianter spretter opp over store deler av landet og har blåst liv i de lange øltradisjonene vi har her til lands.

På nyåret ble det kjent at et historisk oslobryggeri har børstet støv av øltankene og begynt å tappe øl igjen. Christiania Bryggeri er navnet og bryggeriet har lang tradisjon i hovedstaden. Det ble etablert allerede i 1855 og ifølge en pressemelding, ble bryggeriet "verdenskjent for sitt prisbelønte øl".

Blant annet skal Ringnes-brødrene ha gått sin læretid hos Christiania før de startet sitt eget bryggeri i 1877. Waldemar Stoud Platou, som foruten å inneha et fantastisk navn, var mannen som grunnla Hansa Bryggeri i Bergen. Han var lenge bryggerimester hos Christiania Bryggeri.

Etter å ha vunnet en rekke priser på slutten av 1800-tallet, ble Christiania Bryggeri kjøpt opp av Schous Bryggeri i 1918 og senere lagt ned.

Nå er Christiania tilbake på beina etter selskapet Brewery International gjenetablerte bryggeriet i 2012. Brewery International driver hovedsakelig med import av utenlandsk øl til Norge. Dette vil bli selskapets første eget norske ølmerke.

Markeds - og salgsansvarlig i Brewery International, Helge Olsen, sier til Side3 at tiden var på tide at Oslo fikk et eget hovedstadsbryggeri etter at Carlsberg Group ble kjøpte opp Ringnes, Frydenlund og Schous.

- Vi følte tiden var riktig å lage en ny hovedstad-øl og da ble det riktig med å starte opp dette bryggeriet igjen som var Oslos (den gang Christiania) sitt best respekterte bryggeri, skrive Olsen i en epost.

Den første øltypen bryggeriet lanserer er en lys pilsner. Navnet blir Lager 63, noe Olsen sier er en hyllest til gamle tider da Christiania Bryggeri hadde 63 lagringstanker.

Olsen legger til at de har en liten drøm om å nå opp til gamle høyder med deres første pilsner.

- Vi har valgt å brygge et øl av meget høy kvalitet da det er viktigere for oss enn å tilby den billigste pris i markedet. Med det håper vi at også vi får muligheten å vinne priser for våre øl.

I skrivende stund er ølen kun å finne i restauranter, puber og andre serveringssteder i Østlands-området, men på sikt er målet å selge Christiania-øl andre steder i landet.

I nyere tid lanserte Sagene Bryggeri seg som Oslos nye "hovedstadspils", men mange påpekte at ølet tappes hos Arendal. Olsen sier til Side3 at Christiania Bryggeri skal tappes i Oslo, men frem til alt er på plass brygges ølet hos Aass i Drammen.

- Det er planen at ølet skal brygges og tappes i Oslo, men inntil det er ferdig så har vi valgt å gå til Aass Bryggeri med vår resept og brygger det der.

Har fått smake

Side3 har fått testdrikke noen flasker av ølet. Sammen med et utvalg av kvinner og menn i andre deler av Mediehuset Nettavisen, satte vi oss ned etter arbeidstid og tok noen slurker.

Dette er dommen.

PS. Side3 vil understreke at ingen i smakspanelet er noen utpregede øl-connoisseurer, foruten at vi er glade i det flytende gullet.

Ida: Denne var ikke så verst! Syntes det var god og frisk smak.

Lars: Hm. Ja, enig. Ikke veldig kraftig i smaken. Kanskje litt "jenteøl"?

Ida: Ja, det kan jeg være enig.

Lars: Jeg liker fargen veldig godt. Den er gyllen og fristende. Det er en god fylde i ølet, men som nevnt ikke veldig kraftig.

Magnus: Jeg er uenig. Dette var ikke friskt. Et kjedelig øl.

Ida: Det smaker litt hipster. Slike folk som prøver for hardt på Grünerløkka i Oslo.

Magnus: Det kan jeg være litt enig i, men dette ølet gjør ingenting for meg. Etter en lang og sliten arbeidsdag trenger jeg noe oppfriskende. Jeg synes ikke Lager 63 smaker mye.

Lars: Nja, jeg synes det er mye bedre enn for eksempel Tuborg eller Ringnes. Fargen er gyllen og smaken god.

OK, PLUSS: Side3s testpanel bestod av flere ølhunder. De likte fargen og smaken, men syntes generelt at ølen ble litt tam. Fra venstre: Ida, Jens og Lars.

(En annen kvinnelig kollega får også smake. Hun nikker anerkjennende)

Ida: Begge jentene i denne testen syntes ølen var en innertier. Det var godt. Jeg synes det er mye mer smak her enn hos nevnte Tuborg og Ringnes.

Lars: Den vokser på meg. Smak nummer to (egentlig fem eller seks) var mye bedre. Det er en god fylde der, men den mangler litt futt. Kan minne litt om en alkoholfri øl, synes jeg.

Jens: Den er helt grei, men litt daff. Har den ikke stått kaldt*?

*Ølen hadde stått en liten uke i kjøleskap

Magnus: Hadde temperaturen vært bedre og hatt mer kullsyre, hadde jeg nok syntes den var bedre. Som de andre sier her, er den litt flat.

Dommen:

Lars: Helt streit. Jeg synes den er bedre enn Tuborg og Carlsberg, men om det er noen ny favoritt er jeg usikker på. Jeg synes for eksempel Urquell er en bedre og friskere øl enn Lager 63. Men designen på flasken er veldig stilig. Og så er det kult med nytt "Oslo-brygg".

Magnus: Jeg hadde nok valgt motsatt, altså en Tuborg eller Carlsberg over denne. Veldig forglemmelig, men de skal få tommel opp for kul design, ja.



Jens: Tam og pregløs. En glorifisert Tuborg.

Ida: Første slurk overraskende god. Jeg synes den hadde fin farge og var veldig lett. Smaker bedre enn Tuborg og frisk, men hadde en litt tam/daff ettersmak. Kan man kalle det en "jenteøl"? Vet ikke. Om jeg skulle gitt et terningkast, hadde det blitt fire.