Verdens fem mest ettersøkte nazister

I et kappløp med tiden er nazijegerne ute etter de siste krigsforbryterne fra andre verdenskrig. Her er de fem mest ettersøkte.

GRUSOMME HANDLINGER: De tyske dødsskvadronene Einsatzgruppen hadde som hovedoppgave å drepe sivile - også kvinner, barn og eldre. Innsatsgruppene står bak umenneskelige grusomheter. Bildet viser en tenåringsgutt i i Zboriv i Ukraina i 1941. Han blir fotografert ved siden av sin drepte familie øyeblikk før han selv blir skutt. Nazisten Helmut Oberlander (92) tjenestegjorde for Einsatzgruppe D. i Øst-Europa. De drepte om lag 23.000 sivile. Oberlander oppholder seg i dag i Canada.

Gerhard Sommer.

1. Gerhard Sommer (95 år)

Stilling: Tysk SS-soldat

Tiltale: Var som 22-årig medvirkende til en massakre på 560 sivile i Sant'Anna di Stazzema i Toscana, Italia. Blant de 560 drepte var det 119 barn.

Status: Gerhard Sommer ble i mai 2015 erklært ute av stand til å bli stilt for retten i Tyskland på grunn av demens. Men sakens aktor hevder at den tidligere SS-soldaten simulerer sin sygdom. I dag bor Gerhard Sommer på et pleiehjem i Hamborg.

2. Alfred Stork (94 år)

Stilling: Tysk korporal forlagt i Hellas

Tiltale: Beordret henrettelse av 117 italienske krigsfanger under en massakre på den greske øya Kefalonia i 1943. Massakren pågikk i en uke og tok livet av melleom 3000 og 4000 italienske soldater.

Status: I 2013 ble den da 90-årige Alfred Stork kjent skyldig in absentia av en italiensk domstol. Tyskland har inntil videre nektet å utlevere ham til italienske myndigheter

Johann Robert Riss.

3. Johann Robert Riss (93 år)

Stilling: Tysk sersjant forlagt i Italia

Tiltale: Deltok i massakren på 184 sivile innbyggere i den italienske byen Padule di Fucecchio. Massakren var angivelig en hevn for drapet på to tyske soldater utført av den italienske motstandsbevegelsen.

Status: Johann Robert Riss ble dømt in absentia av en italiensk domstol i 2011, men krigsforbryteren har hittil ikke merket noe til lovens lange arm. Tyskland nekter nemlig å utlevere ham.

4. Algimantas Dailide (95 år)

Stilling: : Tjenestegjorde i det litauiske sikkerhetspolitiet.

Tiltale: Arresterte jøder og polakker som prøvde å flykte fra gettoen i Vilnius, og utleverte dem til nazistene for å bli henrettet.

Status: Ble fratatt statsborgerskapet i USA i 1997 og deportert til Litauen i 2004. Der fikk han en dom på fem år, men slapp å sone på grunn av høy alder.