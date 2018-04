Vanviddet i Waco: Sektleder David Koresh tok 75 med seg i døden

Religiøs fanatisme er ikke noe som kun hørte den mørke middelalderen til. Det holder å nevne ISIL og islamistisk fundamentalisme for å minne om hva fanatisme i religiøs innpakning kan medføre.

Vi må søke til nazismen og marxist-leninistiske bevegelser for å finne den islamske jihadismens sidestykke når det gjelder død og lidelse.

Men her dreier det seg om religiøse sekter av en engere karakter som alle har det til felles at de har hatt en karismatisk leder med livsfarlige visjoner: Dommedagssektene.

Som den på gården Mount Carmel Center Ranch i Waco, Texas. Der holdt Branch Davidians til, en utbrytergruppe av Syvendedags Adventistkirken.

«The Branch» ble etablert av Benjamin Lloyd Roden i 1959. Da Roden døde, tok hans kone Lois Roden over lederskapet av sekten.

Maktkamp

I 1982 blir den 23 år gamle David Koresh, født Vernon Waynne Howell, en del av «The Branch», og med ham startet uroen i sekten og dommedagsformaningene. Koresh anså seg selv som en profet og skal ha etablert et seksuelt forhold til den langt eldre Lois Roden med det formål å skape Den utvalgte.

Lois Rodens sønn, George, satte lite pris på Koresh' forhold til moren. Dessuten hadde George egne ambisjoner i sekten, og arvet lederposisjonen da moren døde.

Det oppsto en maktkamp mellom ham og Koresh. Roden skal ha gått så langt som å grave opp et lik for å utfordre Koresh: Den som greide å vekke den døde var den sanne leder.

Angrep rivalen

Maktkampen kulminerte da Koresh og syv av hans mest lojale tilhengere angrep George Roden og hans menighet med våpen. Angrepet er blitt beskrevet som det rene kommandoraidet der Koresh og hans følgere var kledd i full militærutrustning, bevæpnet med blant annet halvautomatiske rifler og pumpehagler.

Roden skal ha forsvart seg med en Uzi-maskinpistol, men valgte å flykte da han ble såret i angrepet.

Rettssaken fikk ingen konsekvenser for Koresh og hans følgere, mye fordi hovedvitnet George Roden var arrestert på grunn av sin oppførsel i rettssalen. Han hadde blant annet høylytt bedt Gud gi dommerne aids og herpes.

SEKTLEDERE: Lois Roden og sønnen David Roden.

Hadde sex med 12-åringer

Det voldelige sammenstøtet i Branch Davidians-komplekset var et forvarsel på hva som skulle komme.

Koresh hadde nå nær full kontroll med sekten og sammen med sine trofaste «koreshians» drev han den i en mer bisarr og militant retning.

Det var først nå den 28 år unge eneherskeren tok navnet David Koresh. Fornavnet David henter han fra Kongenes konge i Det gamle testamente, og Koresh tar han fra den persiske keiseren Kyros den store (Koresh er hebraisk for Kyros).

Fra 1987 utnyttet den spirituelle eneherskeren posisjonen sin til både å ta seg en rekke «koner» og «konkubiner» helt ned i 12-årsalderen. En av Koresh' såkalte barnebruder, Kiri Jewell, fortalte i vitneavhør i den amerikanske Kongressen etter Waco-massakren at sektlederen misbrukte henne og hadde minst 20 andre koner.

BARNEBRUD: En av Koresh' såkalte barnebruder, Kiri Jewell, fotografert sammen med faren David i 1993.

Beleiringen

Mistanke om ulovlig besittelse av store mengder våpen gjorde at over 70 agenter fra AFT (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) 28. februar 1993 oppsøkte Mount Carmel-festningen med en ransakingsbeslutning og arrestordre på Koresh.

Via en tv-kanal skal Koresh ha blitt informert om aksjonen. Overraskelsesmomentet var dermed blåst. Men selv om en undercoveragent blant Branch Davidians-sekten underrettet AFT om at Koresh visste om den planlagte ransakingen, valgte AFT å gå til aksjon. Det ble fatalt.

Etter nær to timer med skuddveksling lyktes man å oppnå en våpenhvile. Da var fire AFT-agenter drept, og seks av sektens medlemmer.

Skuddvekslingen ble innledningen på en 51-dagers beleiring av Mount Carmel-komplekset. Ifølge magasinet Time lyktes det FBI-forhandlere å få frigitt over 40 personer i bytte mot ulike varer. Rundt 20 barn ble forhandlet fri tidlig i beleiringen. I avhør av barna ble myndighetene bare enda mer overbeviste om at barna var ofre for psykisk, fysisk og seksuelt misbruk over lengre tid.

Gikk til aksjon

Forhandlerne førte over 100 samtaler med Koresh, og FBI forsøkte ulike taktikker for å tvinge ham til overgivelse. De forsøkte å skru av strømtilførselen, spille tibetansk munkesang over høyttaleranlegg, samt bruke kraftige lyskastere for å frarøve sektmedlemmene nattesøvnen.

Etter 50 dager uten å ha kommer noe videre i forhandlingene med Koresh, hadde justisminister Janet Reno fått nok.

Om morgenen 19. april, etter 51 dagers beleiring og ingen tegn til at sekten vil overgi seg frivillig, rykket FBI inn med pansrede kjøretøy for en avsluttende kamp mot de tungt bevæpnede sektmedlemmene. FBI benyttet tåregass i håp om å unngå blodbad. Sekten svarte på tåregassen med våpen.

Like etter klokken 12 på formiddagen begynte det å brenne på tre forskjellige steder på Branch Davidians-gården. Samtidig hørtes skudd inne fra komplekset. Brannmannskapene ble av sikkerhetsmessig hensyn holdt tilbake, og i den kraftige vinden ble Mount Carmel-gården et lett bytte.

BRANCH DAVIDIANS: Vernon Wayne Howell, bedre kjent som David Koresh, sammen med kona Rachel og deres sønn Cyrus.

Skutt på kloss hold

Ifølge Britannica lyktes det ni medlemmer av sekten å flykte fra brannen. Da FBI-agenter endelig kunne rykke inn, fant de 75 døde personer, hvorav 25 barn. Dødsårsaken til noen av sektmedlemmene bar preg av selvdrap. Andre var åpenbart skutt på kloss hold.

Dommedag var en essensiell del av Koresh' preken, og i rettssaken etter beleiringen beskrev Kiri Jewell sektens planer for kollektivt selvmord

– Vi ble fortalt at den beste måten å drepe seg selv på dersom det skulle bli nødvendig, var å pute et skytevåpen i munnen opp mot det myke punktet over strupen før man trykket på avtrekkeren, sa Jewell i retten.

Hennes mor var blant sektmedlemmene som ble funnet død etter beleiringen og brannen i Waco.

