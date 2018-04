To norske spioner letter på sløret

ARRESTERT: Terje Sørensen ble arrestert på oppdrag av russisk politi i 1970. Hendelsen var såpass skremmende at han sluttet som agent Etterpå.

Arrestert

For Sørensen fikk etterretningskarrieren en brå slutt. Mens han fotograferte Emmy langs kaipromenaden, ble han stadig mer ivrig. Vesken hennes og lommene hans inneholdt tre eksponerte filmruller da en russisk politimann kom bort til dem.

Det hjalp ikke å spille dumme turister. De ble arrestert og tatt med til nærmeste politistasjon. Sørensen innrømmer at han hadde vært for naiv til å tenke på konsekvensene. Nå kjente de begge den iskalde frykten bre seg i kroppen.

– Vi ble sittende flere timer i et forhørsrom mens politifolkene ringte og gestikulerte. Fra bakgården hørte vi skrik og gråt, forteller han.

I et forsøk på å kvitte seg med filmene ba han om å gå på toalettet. Men selv der fikk han ikke være alene. Nå begynte han å se for seg en lang reise til Sibir.

– Redningen vår ble at vi var blitt anholdt ved en lokal politistasjon, der de ikke mistenkte oss for organisert spionasje. Var vi blitt tatt av de «riktige» folkene, hadde vi vært ferdige under avhøret, sier Sørensen.

Han sier at politiet ikke ransaket dem og fant ikke de to eksponerte filmene han hadde i lomma. Var de blitt funnet og fremkalt ville de ligget tynt an. Filmen i kameraet ble tatt ut og ødelagt av politiet som dermed ikke hadde bevismateriale.

Etter fire timer fikk de gå, en film fattigere. De siste to rev han i fillebiter og skylte ned i toalettet da de kom tilbake til skipet. Han var fortsatt redd for at russerne kunne ombestemme seg og foreta ransaking. Samme kveld forlot det sovjetisk farvann og Sørensen pustet dypt ut. Det ble hans siste oppdrag.

Sørensen endte senere opp som kaptein blant annet på Sagafjord og som ledende havneinspektør i Oslo Havn. Sørensen er i dag pesjonert. 72-åringen bor i Drøbak.

– Jeg følte at jeg gjorde en jobb for Norge og Nato. Men det var godt å sette sluttstrek, innrømmer han.

