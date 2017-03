Slik var de siste timene til 33 personer som satte kursen rett inn i en orkan

De 33 personene som var om bord, er borte. Letingen startet samme dag, men værforholdene gjorde det vanskelig. 5. oktober ble en uidentifisert menneskekropp funnet i en overlevelsesdrakt, men en teknisk feil i et posisjoneringsapparat førte til at kroppen ble borte.

Skipets «voyage data recorder», tilsvarende den sorte boksen på fly, var også revet bort fra skipets overflate. Først ti måneder senere ble den funnet. Da fikk man omsider høre hva som foregikk om bord på El Faro de siste timene før forliset.

Lydopptaket er ikke offentliggjort, i henhold til amerikansk lov, men transportsikkerhetsbyrået NTSB har lagt ut en 500 sider lang utskrift.

Utskriften forteller oss at mannskapet stilte spørsmål ved kaptein Michael Davidsons beskytning om å fortsette i retning av «Joaquin». Davidson forsikret mannskapet om at de ville bevege seg sør for orkanens øye.

«Det bør gå fint. Vi skal nok klare oss fint. Ikke «skal nok» - vi kommer til å klare oss fint», sa Davidson klokken 08.31 om morgenen 30. september.

«Ingen ved sine fulle fem vil kjøre rett inn i orkanen», sa matros nummer to klokken 15.28 samme dag.

Diskusjonene fortsatte.

Klokken 23.26 den 30. september sa Jeremie Riehm til matros nummer tre at kapteinen er overbevist om at de vil holde seg sør for orkanen og at vinden ikke vil by på problemer. Matros nummer tre svarte at han ønsker å stole på kapteinen.

«Men å være 30 kilometer fra vinder på nesten 200 kilometer i timen høres ikke bra ut».

Klokken 01.15 natt til 1. oktober hørte mannskapet på radio at «Joaquin» var oppgradert til orkanstyrke 3. Igjen ble kapteinen bedt om å endre kurs.

«Dette er hverdagen i Alaska. Dette er sånn alle dager er der,» sa kaptein Davidson klokken 04.09 om morgenen.

Så kom meldinger om problemer i motorrommet, etterfulgt av melding om at skipet begynte å ta inn vann.