På skuddhold av SR-71 Blackbird

SR-71 hadde imidlertid en utfordring som gikk i svensk favør. Med den høye svingradiusen i Mach 3, var det rett og slett vanskelig å klare venstresvingen for å komme tilbake ut av Baltikum uten å sneie innom svensk luftrom.

På ett av de første toktene hadde spionflyet passert over land rett sør av Stockholm. Episoden medførte svenske diplomatiske protester og SR-71 minsket heretter hastigheten til Mach 2,54 for å få ned svingradiusen før det økte på igjen.

I løpet av de 322 toktene SR-71 gjennomførte over Østersjøen mellom 1977 og 1988, gjennomførte de svenske Viggen-pilotene 51 skuddhold-kontakter ifølge Flygvapnets egne rapporter.

Per-Olof Eldh sto for fem av dem. Foruten den første kontakten, husker han godt en hendelse i 1987 da han ledet en formasjon på tre JA37. Gruppen hadde allerede lettet fra bakken for å drive trening da de fikk ordre fra stridsledelsen om å håndtere en SR-71.

Denne gangen hadde de god tid til å øke både farten og høyden. Da de passerte målet med maksfart på to ganger lydens, syntes Eldh at tredjemann var vel taus på radioen. Etter oppkall fikk han til svar at han "glidefløy". Det viste seg at tredjemann faktisk hadde krysset høyden til SR-71 flyet på 21.500 m før motoren steilet og begynte å brenne. Han hadde ikke annet valg enn å strupe drivstofftilførselen slik at den stanset og håpe på det beste.

– Til alt hell hadde han trent på samme situasjon i simulator dagen i forveien slik at han klarte å kontrollere nedfarten. Selv om varsellampen for lavt kabintrykk kom på, klarte han å ta seg helskinnet ned.

SPIONFLYDØDARE: Per-Olof Eldh klarte å komme på skuddhold av SR-71 hele fem ganger. Fotomontasjen fikk han som avskjedsgave da han pensjonerte seg som jagerpilot.

Høy puls

Samme år krenket det amerikanske flyet Sverige for andre gang. Men denne gangen dreide det seg om en ren nødssituasjon. SR-71 med halenummer 17964 var det samme som hadde nødlandet i Bodø i 1981.

Denne gangen hørte pilotene Duane Noll og Tom Vetri en kraftig eksplosjon i høyre motor på vei nordover i Baltikum. Mens farten falt og høyden raste fra 25.000 m til 5000 m, bråsnudde de og havnet rett over Gotland.

Mens de haltet tilbake, fikk de selskap av to JA37. Dette ble den eneste gangen svenske jagerpiloter fikk anledning til å fly formasjon med SR-71 på bare 30 meters avstand. De fikk også tatt de eneste bildene av SR-71 på etterretningsoppdrag noensinne.

– De kom så nær at det var mulig å vinke. Først fikk de øye på et hode med romhjelm i cockpitvinduet. Så en romhanske som vendte tommelen ned. Det virket som de hadde en dårlig dag, sier Per-Olof.

Boken "Lockheed Blackbird: Beyond the Secret Missions", bekrefter i ettertid fra amerikansk hold at JA37 var det eneste flyet som klarte å komme på skuddhold for missiler. Om de hadde truffet dersom SR-71 hadde gjort unnvikende manøvre er et åpent spørsmål.

– Ville det noensinne vært aktuelt å skyte ned et amerikansk spionfly?

– Vi hadde aldri stående ordre om å skyte. Det handlet mer om å vise ansikt og hevde svensk suverenitet. Det hadde vært noe helt annet hvis det hadde viste seg å være sovjetiske bombefly, sier Per-Olof.

– Men det var interessant å se hvordan amerikanerne prøvde med radarjamming for å unngå kontakt. Jeg tror nok vi fikk opp pulsen hos pilotene i det minste.

BLI ABONNENT: Artikkelen er publisert i samarbeid med Vi Menn. Klikk her for å abonnere (15 utgaver + digitalt steketermometer for 298,-) eller les alt ukebladet har utgitt på vimennpluss.no.