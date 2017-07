Nyoppdaget fotografi tyder på at Amelia Earhart overlevde flystyrten

Bildet er merket Jaluit-atollen, som er en del av Marshalløyene og på den tiden tilhørte Japan.

Earhart skal være kvinnen som sitter med beina utfor kanten med ryggen til kameraet, mens Noonan står med ansiktet mot kameraet, helt til venstre, og lener seg på stolpen der.

Han kjennes igjen på hårfestet, nesa og tennene, mener ekspertene.

- Min følelse er at dette er svært overbevisende bevis for at dette er Noonan, sier Ken Gibson, en ekspert på ansiktsgjenkjennelse som har studert fotografiet.

Et annet tegn på at dette skal være Amelia Earhart, er at det japanske skipet i bakgrunnen ser ut til å taue på noe som ser ut til å være 38 fot langt – akkurat samme lengde som Earharts fly.

NBC News påpeker at lokalbefolkningen i flere tiår har hevdet at de så Earharts fly styrte og at hun og Noonen ble tatt til fange og fraktet bort med dette japanske skipet.

- Vi tror at Koshu (skipet som angivelig tauer flyet på bildet, red.anm.) fraktet henne til Saipan og at hun døde der i japansk fangenskap, forteller Gary Tarpinian, produsenten bak History Channel-spesialen.

Ifølge NBC News antar man at personen som tok fotografiet, ble henrettet for å være spion.

Japanske myndigheter opplyser til NBC News at de ikke har noen dokumentasjon på at Earhart har vært i fangenskap hos dem.