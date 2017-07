Ny utvikling i Amelia Earhart-mysteriet

NEW YORK (Side3.no): I forrige uke offentliggjorde History Channel et bilde som angivelig skulle vise Amelia Earhart på en kai etter at hun forsvant i Stillehavet 2. juli 1937, mens hun forsøkte å fly jorden rundt.

Side3 omtalte også bildet, som ble funnet i et tidligere hemmelig arkiv hos amerikanske myndigheter.

Eksperter mener at bildet viser Earhart og hennes navigatør Fred Noonan på en kai i Marshalløyene, men to bloggere sier ifølge CNN at de har funnet det samme bildet i en japansk bok fra 1935, altså to år før de forsvant.

Boka er tilgjengelig i et digitalt nasjonalarkiv i Japan. Den er datert «Showa 10», som er det tiende året av keiserdømmet til Showa, som vi andre kjenner som 1935.