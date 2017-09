Mannen som reddet verden

Avgjørelsen

Petrov måtte ta en avgjørelse - skulle han si i fra til sine overordnede at et atomangrep var på vei mot Sovjetunionen slik at man kunne svare med fullt angrep tilbake?

Eller skulle han følge sin magefølelse om at det hele var en datafeil?

Etter noen minutters tenketid avgjorde han at det hele var en datafeil.

Selv har han sagt at det var tre faktorer som fikk ham til å ta avgjørelsen:

Én: Det var kun påvist fem raketter av systemet. Hvis USA skulle angripe Sovjet ville det sannsynligvis vært hundrevis av atomvåpen på vei. To: Systemet var nytt, og han stolte ikke helt på det. Tre: Selv om de to første kunne være feil ville et fullt angrep tilbake bety slutten på jorda.

Refs og avhør

Etter hendelsen ble Petrov innkalt til avhør, og etter å ha først fått ros for å ha holdt roen ble han overført til en mindre post i militæret for å holde kjeft om det hele.

Det viste seg at en av Sovjetunionens satellitter hadde tolket reflektert sollys på skyene nær den amerikanske delstaten Montana som en rakettoppskytning.

Hvis det hadde kommet ut at Sovjetunionens system for å varsle om et amerikansk atomangrep var såpass ustabilt, ville det vært flaut for både hans overordnede og Sovjetunionen.

I løpet av kort tid fikk han tilbud om å pensjonere seg fra militæret, et tilbud han takket ja til. Etter en kort stund som pensjonist fikk han nervøst sammenbrudd, men levde lenge som pensjonist i Russland i byen Fryazino med en pensjon på rundt 1100 kroner i måneden.

Petrov døde den 19. mai 2017, han ble 77 år gammel.

Nyheten ble først kjent i september da den tyske filmskaperen Karl Schumacher, som har satt lys på russerens historie, ringte for å gratulere Petrov med fødselsdagen den 7. september. Sønnen Dmitrij Petrov fortalte da at faren var gått bort.

Selv sa Stanislav Petrov at han ikke var noen helt:

- Alt som skjedde var ikke viktig for meg - det var jobben min. Jeg gjorde ingenting annet enn jobben min, og jeg var rett person til rett tid.

Det er i hvert fall sikkert.