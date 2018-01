Inferno til sjøs

Det skulle egentlig ha vært en helt rutinemessig dag for den 5000 mann store besetningen på hangarskipet USS Forrestal. I den grad man kan kalle jobben med å lempe bomber over mål i Nord-Vietnam rutinemessig.

Året var 1967. For første gang siden skipet ble bygget i 1955 var det i aksjon for alvor. Hangarskipsgruppen med eskorte- og forsyningsfartøy befant seg i Tonkin-gulfen rett utenfor synsvidde av kysten til Vietnam.

På fire dager hadde Attack Carrier Air Wing 17 allerede rukket å fly 150 tokt over fiendtlig territorium.

Nå, rett før klokken 11 på formiddagen den 29. juli 1967 ventet den andre gruppen med F-4 Phantom og A-4 Skyhawk kampfly på klarsignal fra dekksmannskapene.

Selv om alt tilsynelatende gikk etter planen, var mannskapene som skulle håndtere flybombene synlig ukomfortable.

Mesteparten av bombelasten var blitt brukt opp de første dagene. Etterforsyningene av 400 kilos "fat boy" bomber viste seg å være svært gamle og hadde i tillegg vært lagret under altfor varme og fuktige forhold. Enkelte stammet helt tilbake fra Korea-krigen.

Oppbevaringskassene var delvis råtnet opp og selve bombeskallene var fulle av rust. Det verste av alt var at det lakk væske fra det degenererte sprengstoffet ut av bombene, et sikkert tegn på at de var ustabile og livsfarlige for dem som skulle håndtere dem.

Den første innskytelsen til skipssjefen, kommandør John Beling, var å kaste bombene på sjøen for å kvitte seg med dem. Men angrepsordren for de neste dagene var ikke til å misforstå. Å fly tokt uten bomber ville vært meningsløst. Å lagre bombene i ammunisjonsmagasinene hvor de kunne eksplodere sammen med den «friske» ammunisjonen var for risikabelt.

Istedenfor ble de lagret i en egen binge på flydekket akterut. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert for 134 av mannskapet. Ytterligere 161 skulle bli alvorlig skadet.