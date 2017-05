I juli kan du kjøpe ditt eget månestøv for 34 millioner kroner

Nylig skrev vi her på Natgeobloggen om hvordan en rekke selskaper nå vil starte business i verdensrommet.

Tanken er å hente jord og steiner hjem til jorden fra månen og diverse asteroider – i første omgang – og målet er selvsagt å tjene store penger.

Støvsamlere

Nå viser det seg at det er flere som vil tjene store penger på månestøv – denne gangen av det mer historiske slaget.

20. juli i år – på dagen 48 år etter at Apollo 11 og Neil Armstrong foretok den historiske første månelandingen – skal nemlig verdens kanskje mest kjente auksjonsbyrå, Sotheby’s i New York, arrangere en egen auksjonsdag der temaet er romfart.

HISTORISKE MENN: Mannskapet på Apollo 11. Fra venstre: Neil A. Armstrong, Michael Collins og Edwin E. Aldrin Jr.

Interessen blant samlere for diverse romfartseffekter og, kan vi vel nesten si, -relikvier, har vært jevnt økende i det siste, både for amerikansk og russisk materiale, melder auksjonsbyrået på sine nettsider.

Blant ting som skal gå under hammeren på romtema-dagen er alt fra personlige gjenstander fra astronauter og kosmonauter, til signerte bilder, romfotografier, kart og bøker.

Men rosinen i pølsa er altså Neil Armstrongs lille bag med månestøv – og den håper auksjonsbyrået å få opp til fire millioner dollar for, melder Mashable.com. Så har du tilfeldigvis noenogtredve millioner kroner du ikke aner hva du skal bruke til, kan du jo vurdere å legge inn et bud.

MÅNESTØV: Denne lille posen er verdt en formue, takket være litt støv fra månen.

Tabbe

Bakteppet er kort fortalt som følger: Etter at Armstrong den historiske julidagen for 48 år siden stappet månesteiner i sekken sin, ble alt sammen tatt hånd om av forskere ved et NASA-laboratorium i Houston.

Så gikk årene, og etter hvert havnet ved en feiltakelse månestøvet som nå skal auksjoneres bort, i private hender.

Nærmere bestemt i hendene til en advokat og romfartsentusiast ved navn Nancy Lee Carlson – og det for bare 995 dollar.

Hun mistenkte at vesken hun hadde kjøpt, også den gangen på en auksjon, kunne være the real deal, og sendte den til NASA for testing. NASA kunne bekrefte dette, men ville ikke begå samme feil to ganger og nektet å sende den tilbake til advokaten.

Men advokaten ville neppe vært mye til advokat hvis hun ikke tok saken videre. Dermed endte den i rettsapparatet, som i februar i år beordret NASA å returnere den etter hvert så omstridte vesken tilbake til advokaten.

Og nå skal altså det historiske månestøvet auksjoneres bort igjen – men én ting er sikkert:

Denne gangen blir det ikke like billig å slå kloa i det som sist.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



Oi … Boeings nye flymotorer blir like store som en 737

Wow! Denne 360-filmen fra Pluto er delt over 100 000 ganger – med god grunn

«Alien megastructure»-stjernen har plutselig begynt å røre på seg

Ekstremt intens trening kan gjøre deg ti år yngre