I 40 år var pilothjelmen Enok fant i sjøen et mysterium. Svaret var mer dramatisk enn han kunne forestilt seg

Funnet

Sommeren 2016 rydder brannmannen Enok Enoksen (51) loftet til foreldrenes hjem i Søgne ved Kristiansand når han kommer over et gammelt klenodium. En hvit flygerhjelm med skadet visir men ellers relativt hel og fin.

Den bringer frem minner fra en spesiell båttur med faren Kåre våren 1977.

– Jeg følte meg som verdens heldigste guttunge hver påske i oppveksten når far hadde gjort ferdig båtpussen. Da tok vi båten ut til de ytterste holmene for å dra på skattejakt i fjæra. Vinterstormene hadde skylt i land mye spennende vrakgods, og far var alltid helt elektrisk av forventning før første tur, forteller Enok mens vi setter kursen mot Udvår, en av de ytterste holmene mellom Kristiansand og Mandal.

Det var her, på en rullesteinsstrand på yttersida, det spesielle funnet ble gjort for nesten 40 år siden.

– Jeg husker at vi måtte utsette årets første tur fordi den påsken ble for værhard. Vi var sannsynligvis kommet et stykke ut i april da vi endelig kunne dra ut til "Vragbukta" på Udvår.

Først trodde Enok at han hadde fått øye på en hvit fotball, og var forbauset over at den hadde havnet så langt ut til havs. At det skulle vise seg å være en hjelm, og attpåtil en flygerhjelm føltes som rene julekvelden.

Men hvor stammet den fra? Den var helt uten groe, og ingenting tydet på at den hadde ligget lenge i sjøen.

– Det hadde ikke vært noen kjente flyulykker i Norge på den tiden. At den skulle stamme fra et havari falt oss ikke inn. Det mest nærliggende var at hjelmen hadde tilhørt dekksbesetningen på en oljerigg og hadde falt i sjøen, forteller Enok.

Den oppfinnsomme gutten fant ut at han kunne koble hjelmhøyttaleren til kassettspilleren sin, og hadde den på støtt mens han var ute og syklet. Men med årene ble den mindre brukt og havnet etter hvert innerst i kottet før den gikk i glemmeboken.

Da Enoksen oppdaget hjelmen på nytt i fjor, bestemte han seg for å gjøre et forsøk på å klarlegge hvor hjelmen stammet fra. På "Information Alfa", et Facebook-forum for flyentusiaster med nesten 8000 medlemmer, la han ut bilder av hjelmen tatt med mobilkamera med spørsmål om hva det kunne være.

RASK RESPONS: Ut fra bildene som Enoksen la ut på Facebook-forumet Information Alfa ble hjelmen raskt identifisert.

BUMERKE: Den gule G-en er kjennetegnet til skvadronen.

NAVNELAPP: En liten tapebit med bokstavene til flygeren gjorde det enkelt å identifisere hjelmen.

Etter en snau halvtime fikk han svar. Teksten på en av merkelappene var svensk, og hjelmen viste seg å være den første versjonen som ble brukt med jagerflyet SAAB AJ37 Viggen.

En tapebit med inskripsjonen "F7/DRE" fikk kommentarfeltet til å koke blant de svenske medlemmene. DRE var initialene til løytnant Magnus Dreijer og F7 var skvadronen som fortsatt har tilhold på Såtenäs i Sør-Sverige.

Det skulle vise seg at hjelmen hadde drevet tvers over Skagerrak mot den norske kysten i løpet av påsken 1977. Uværet var sannsynligvis årsaken til at den hadde drevet såpass langt på kort tid. Avstanden mellom havari- og funnsted er 200 kilometer i luftlinje.

Nå, etter 40 år, har funnet av hjelmen endelig bekreftet hendelsesforløpet ved havariet.

En av moderatorene på Information Alfa, Rolf Bakken, formidlet kontakt med skvadronen i Sverige. Når den tidligere teknikeren fra Luftforsvaret får sendt over hjelmen til teknisk gransking, viser bruddflaten at det knuste visiret er brukket av opp og bakover av vindpresset, noe som bekrefter at det var felt opp da fuglen traff.

Hadde det vært nedfelt ville piloten kanskje kunne klart å kontrollere flyet til han fikk gjennomført en sikker utskyting i lavere hastighet.

Merkene i den bakre delen av hjelmen viser dessuten hvordan den har slått inn hodestøtten til setet. På ett av dem ser man tydelig spor etter den samme grønnfargen som læret til hodestøtten på Viggen-flyet har.

Nylig mottok Enok Enoksen et takkebrev fra sjefen for Skaraborgs Flygflotilj, oberst Lars Helmrich. Han er glad for at hjelmen er kommet til rette, samtidig som familien til den omkomne har fått beskjed om funnet.

Helmrich ønsker ikke å la seg intervjue, men Vi Menn har fått kjennskap til at hjelmen vil bli forvart nedlåst til det er gått 50 år siden ulykken. Deretter vil den bli stilt ut i flygflotiljens samling.

Dyktig pilot

To av pilotkollegaene som kjente ham personlig, Alf Ingesson-Thoor og Torbjørn Halling, beskriver Magnus Dreijer som en dyktig, 23 år gammel pilot med en fremgangsrik karriere foran seg. Han var en god kamerat med positive lederegenskaper, og ble nummer tre av 35 i kullet på offisersutdanningen året før han omkom.

Viggen var blant verdens mest avanserte jagerfly da det ble introdusert på 1970-tallet. Det hadde robuste egenskaper som gjorde det i stand til å operere fra improviserte flystriper på de svenske landeveiene, samtidig som toppfarten lå på drøyt to ganger lydens.

Fra man slapp bremsene, kunne flyet ta av og klatre til 10.000 meters høyde på kun 100 sekunder. På den tiden har et vanlig passasjerfly knapt rukket å trekke inn hjulene.

– Det var helt vanlig at vi fløy med visiret oppfelt i skumringen. Det var først den påfølgende hjelmmodellen som fikk klart visir i tillegg til solvisiret, forteller Alf Ingesson-Thoor. Den svenske jagerflyveteranen med 12.000 flytimer, derav 2000 på Viggen, jobber fortsatt som oppvisningspilot.

I tillegg er han aktuell med en bok om alle de svenske militærhavariene under Den kalde krigen.

Sett med dagens øyne er tallene stygge.

I alt dreier det seg om nærmere 1000 havarirapporter. I løpet av de 26 årene den første svenskproduserte jetjageren SAAB J-29 Tunnan tjenestegjorde, havarerte 200 av 600 fly. Halvparten av pilotene omkom.