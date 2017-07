Hvorfor stoppet Hitlers stridsvogner ved Dunkirk?

Under invasjonen av Frankrike omringet tyske tropper flere hundre tusen allierte soldater ved Dunkirk. Likevel valgte Hitler å la stridsvognene sine ta en tre dager lang pause. Hvorfor?

Christopher Nolans «Dunkirk», om evakueringen av britiske og franske soldater fra Dunkirk (Eller Dunkerque, som det heter på fransk) under andre verdenskrig, har allerede blitt omtalt som en av hans beste filmer. Filmen er basert på en svært dramatisk evakuering av allierte soldater under krigen.

Les også: Astronomer mener et objekt på størrelse med Mars ligger gjemt i utkanten av vårt solsystem

I 1940 drev tyskernes blitzkrig franskmennene og britene mot havet, til de ble omringet ved Dunkirk.

Den eneste utveien var England, gjennom den engelske kanal, men å evakuere flere hundre tusen soldater fra en aktiv krigssone er enklere sagt enn gjort.

via GIPHY

En mirakuløs redningsaksjon sørget for å redde over 330 000 omringede allierte soldater fra Tysklands avanserende hær.

Britene ble imidlertid godt hjulpet av at tyskerne lot stridsvognene ta en tre døgn lang pause før de angrep, noe som ga britene ekstra tid til å evakuere.

Les også: Rob (44) har montert et kamera inne i øyet

Flere historikere omtaler ordren om å stanse stridsvognene som en av krigens største tabber.

Men hvorfor ble ordren gitt?

Det er flere teorier.

Les også: Listen over ting som astronautene la igjen på månen inneholder noen overraskelser

Den britiske forfatteren Stephen Davis mener Hitler stoppet angrepet som en gest til Churchill, og at tyskerene brukte pausen til å komme med et nytt fredstilbud til England. Davis viser blant annet til at den tyske generalen Alfred Jodl i sin dagbok under angrepet på Frankrike skrev at Hitler jobbet med en fredsavtale med britene.

Hitler klaget selv i sitt politiske testament fra februar 1945 på at Churchill ikke anerkjente Hitlers gest om å spare britiske soldater ved Dunkirk.

Les også: Kina har bygget et solkraftverk formet som en gigantisk pandabjørn

Denne teorien stemmer imidlertid dårlig med ordrene som ble gitt fem år tidligere. Blant annet ble sa det såkalte «Direktiv 13» fra mai 1940 at Wehrmacht skulle utslette alle de omringede allierte soldatene.

Den tyske historikeren Karl Heinz Friedser mener på sin side at Hitler stanset angrepet for å vise militæret en gang for alle at han var øverstkommanderende, og at han ikke trengte å høre på deres råd.

Den kanskje mest logiske forklaringen kommer fra Mike Rothschild hos Skeptoid.

Les også: Hvorfor er hunder så snille og vennlige mot oss? Svaret ligger i genene, mener forskere

Ifølge Rothschild er forklaringen så enkel som at etter to uker med konstant krig trengte soldatene hvile, og stridsvognene trengte reparasjon.

Blitzkrigen hadde gått så raskt at stridsvognene nå var langt unna både infanteri og de nødvendige forsyningene som trengtes for å fortsette.

Les også: Gjør disse bildene deg kvalm og uvel? nå tror forskere de endelig vet hvorfor

I tillegg lovte Herman Göring, sjefen for Luftwaffe (det tyske flyvåpenet) at flyene kunne gjøre jobben like godt som hæren, og Hitler godtok. Luftwaffe skulle senere vise seg å få en tøffere jobb en forventet ved Dunkirk, da de møtte på dårlig vær og et effektivt britisk flyvåpen.

Evakuerte britiske soldater ankommer England.

Rothschild mener også at det ikke var Hitler som tok avgjørelsen om å stanse, men at offiseren med ansvaret for stridsvognene ba den tyske generalen Gerd von Rundsedt om en pause, da han hadde mistet halvparten av styrkene sine. Von Rundstedt sendte ønsket videre, og Hitler godtok den.

Les også: Kirurger fant 27 kontaktlinser i øyet til en britisk kvinne

Uansett hva som var grunnen til at Hitlers stridsvogner stanset, ville sannsynligvis britene fått en mye tøffere krig uten de over 300 000 evakuerte soldatene, og kanskje ville krigen fått et litt annet utfall.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:

Her er blekkspruten som jakter på land

Nå får robotene fantasi

Vi vet for lite om sex i verdensrommet

Månen kan inneholde mer vann enn først antatt. Mye mer.

Nå kan du ta deg en tur på den internasjonale romstasjonen – på Google Maps