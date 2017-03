Hvor ble det av Albert Einsteins hjerne?

Einstein har jo som kjent vært i graven siden våren 1955, men det hindrer oss ikke i å hylle mannen som har gitt menneskeheten innsikt i noen av universets største gåter.

Tyskfødte Albert Einstein er i populærkulturen mest kjent som mannen bak den mystiske formelen E = mc 2.

Som teoretisk fysiker og nobelprisvinner er Einstein også kjent for å ha formulert den generelle relativitetsteorien, og vist at masse og energi er ekvivalente gjennom den såkalte masseenergiloven.

I tillegg kvernet han ut den spesielle relativitetsteorien, og med den revolusjonerte han mekanikken og presiserte det såkalte tidsbegrepet.

Les også: Uten hennes briljante hjerne ville USAs romprogram aldri vært det samme

Einstein var også sentral i utviklingen av kvantemekanikken — og for å smøre på bittelitt ekstra kan vi nevne at han også er grunnleggeren av moderne kosmologi.

Nobelprisen fikk han forresten ikke for den berømte E = mc 2 ,men snarere for oppdagelsen av den fotoelektriske effekten.

I tillegg publiserte han mer enn 300 vitenskapelige verk, og imponerende 150 verk om helt andre ting, som politikk og kunst.

Einstein levde et fantastisk liv, men etter hans død tok geniets skjebne en merkelig vending.

Les også: Ville du ha reist tilbake i tid for å drepe dette guttebarnet?

Den amerikanske patologen Thomas Harvey foretok nemlig en obduksjon av Albert Einsteins kropp, noe som innebar at hjernen ble tatt ut av hodeskallen, målt og veid, før den skulle settes tilbake.

Akkurat det siste punktet, det om å putte hjernen tilbake i kroppen, ble ikke gjennomført i dette tilfellet. Thomas fjernet også begge øynene til Albert, og ga dem bort til en kjent øyelege.

Tilbake til hjernen: Av en eller annen grunn bestemte patolog Thomas Harvey seg for heller å ta med seg Einsteins hjerne hjem til huset sitt. Og der ble den værende, trygt plassert i et syltetøyglass, i år etter år.

Først 23 år senere banker en journalist på døra og spør om Thomas Harvey tilfeldigvis har Einsteins hjerne liggende et sted, og svaret er «ja».

Den merkelige historien fører til at journalisten og patologen tar med seg Einsteins hjerne på en biltur gjennom Amerika, for å levere hjernen tilbake til Einsteins etterkommere i California — og denne turen har senere blitt til boken « Driving Mr. Albert: A Trip Across America with Albert Einstein’s Brain».

Les også: 36 mennesker som mener de er Jesus

Bokens vaskeseddel starter med følgende setning: «Albert Einstein’s brain floats in a Tupperware bowl in a gray duffel bag in the trunk of a Buick Skylark barreling across America».

Det er fascinerende lesning, og anbefales på det varmeste.

Fascinasjonen for et av historiens mest intelligente og vitenskapelig produktive mennesker har ikke blitt noe mindre med årene. Selv mer enn 60 år etter hans død er Alberts ikoniske ansikt en levende del av populærkulturen. Gratulerer med dagen!

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



I dag feirer vi den internasjonale pi-dagen

NASA viser at potetdyrking à la «The Martian» er mulig

Derfor går creepy kalkuner i dødsdans rundt en død katt

Expedition Amundsen 2017 – En kaffetørst turist krysser vidda