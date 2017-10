Husker du disse klassiske nettsidene?

Verden går framover, og det blir mye nytt. Også på nett.

Gamle helter ruster ikke så godt digitalt, og forsvinner ofte fra både tanker og minner.

Derfor har vi funnet fram pusseskinn, anti-bac og våtservietter for å kunne se litt på historien vi så lett har glemt.

Nettsidene som har fått plass på historiens skraphaug.

Excite.com

Dette var gudfaren, inspirasjonskilden eller rett og slett så enkelt sagt som mulig: Det Spray stjal alt fra. For å dra deg inn i historien var Spray en svensk portal som fikk mange svenske millioner. De kjøpte Nettavisen, og solgte så senere alt til Lycos (se senere) før TV 2 kjøpte tilbake Nettavisen og la ned Spray i Norge.

Uansett, i 1998 var denne siden den sjette største i verden. Den ble opprinnelig startet av fire studenter fra Stanford i 1994, og ble solgt til @home i 1999. For øvrig samme år Excite sa nei til å kjøpe en søkemotorteknologi som to andre studenter ved Stanford mente tok bort for mye verdifull studietid. Prisen var 750.000 dollar, som Excite-sjef George Bell mente var for dyrt. Sergey Brin og Larry Page måtte derfor utvikle selskapet selv. Internettleverandøren @home gikk for øvrig konkurs i 2001.

Excite og Spray fra 2000. For øvrig på Sprays side ser du en av de første tilløpene til content marketing digitalt i Norge, hvor Spray inviterte sine brukere til å lage nye gorker.

Blue Montain Arts

Dette er noe det kan være særdeles vanskelig å forklare i dag. Blue Mountain Arts var e-postkort med lyd.

Nettsiden var laget av Susan Polis Schultz, og selskapet var egentlig en utgiver av tradisjonelle kort. De solgte websiden for 780 millioner dollar i 1999. Den har fortsatt muligheten til å sende e-postkort, men det er ikke like populært som den gangen det gjorde siden til verdens niende største.

Det er ikke alt for vanskelig å skjønne hvorfor e-postkort ble borte, det er vanskeligere å skjønne at noen betalte 780 millioner dollar for nettsiden.

Slik er siden i dag

Infoseek.com

Før Google var engang påtenkt, eller i hvert fall tilgjengelig, fantes det mange andre søkemotorer. Fra 1996 til 1998 var Infoseek den største. Den ble laget av Steve Kirsch, en av de som har patent på den første musen. Han solgte i 1986 et selskap kalt Frame, som laget FrameMaker og senere InfoSeek som han solgte til Disney i 1999.

Andre søkemotorer som nå er på historiens skraphaug er Hotbot (lansert av Wired, solgt til Lycos i 1998), Altavista (solgt til Yahoo i 2003) og Webcrawler (kjøpt av AOL i 1995, og solgt til Excite i 1997).

Classmates

Dette ble så hypet at det ble en av de største nettsidene i verden i 1997, og alle skulle gjøre en versjon (ja, vi i Nettavisen lanserte klassekamerater).

Nettsiden, som da var en av verdens aller største, i 1997 er nå liten og blitt en slags nostalgiside.

MySpace

Før Facebook var dette greia. Det var liksom alt. Var du noe, eller ville bli noe så hadde du profil på Myspace.

... eller hva med geocities.com, tripod.com, xoom.com, angelfire.com eller zdnet.com?

SprayDate

Datingtjenesten SprayDate hadde på sitt meste over 300.000 aktive medlemmer, og tjente haugevis med penger. Dessverre skjønte ikke Lycos hva de hadde da tyskerne kjøpte Spray (og da Nettavisen), og tjenesten forsvant med stadig færre tekniske oppdateringer.

Dagbladet Blink

Nettsamfunnet Blink ble opprettet av DB Medialab, og nådde de samme høydene som SprayDate. Da Fredrik Kristiansen gikk til VG fra DB Medialab, og lagde Nettby forsvant også en del av brukerne. Blink ble lagt ned 31. mars 2011. Nettby ble lagt ned 19. desember 2009.