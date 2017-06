Hitlers fryktinngytende stridsvogn var udugelig i krig

Tiger-tanksen var de alliertes verste mareritt. Foruten ugjennomtrengelig panser hadde den en fryktinngytende ildkraft. Desperat søkte de et mottrekk, helt til de fant ut at den tyske tanksen hadde altfor mange svake punkter.

Under de rette værforholdene kunne en Tiger I for eksempel uskadeliggjøre en T-34 opptil 2200 meter unna. På den avstanden kunne en T-34 umulig svare igjen.

Etter et knapt år – der manglene ved stridsvognen hadde gjort seg gjeldende gang på gang – hadde de tyske ingeniørene imidlertid gode nyheter til panserdivisjonene:

Wehrmacht tromlet ned all motstand og inntok raskt store landområder. Men på én front møtte Hitlers hær uventet hard motstand:

Allerede i mai 1941 bestilte Hitler stridsvognen. På ordreseddelen sto sterk pansring, stor ildkraft og vanntett skrog med snorkelutstyr slik at doningen kunne krysse elvene i Frankrike og Sovjetunionen uten problemer.

Mye av suksessen må han imidlertid tilskrive sin Tiger I. Siden stridsvognen ble presentert for den tyske hæren i 1942, har den nemlig vist seg å være et formidabelt våpen i kyndige hender.

Også Michael Wittmann vender trygt tilbake til divisjonen sin. Han har akkurat demonstrert hvorfor han går for å være Nazi-Tysklands beste stridsvogn-fører.

TYSK HELT: Michael Wittmann var Nazi-Tysklands beste Tiger-fører. Han ble hedret med Jernkorsets ridderkors for innsatsen.

Rundt 700 stridsvogner er skutt i stykker. De fleste er mellomstore sovjetiske og tyske utgaver, men selv om tyskerne samlet går på et nederlag ved Kursk, har de ikke mistet urovekkende mange Tigre.

De rundt 70 andre Tigrene i slaget får også has på flere russiske kjøretøy.

De lettere sovjetiske T-34-stridsvognene er sjanseløse. Åtte tanks, tre antitankkanoner og et kanonbatteri faller snart for Wittmanns Tiger I.

I stedet for å bruke opptil flere minutter på å dreie det tunge kanontårnet, snur Wittmann bare hele stridsvognen rundt på få sekunder.

rimelig trygg der han sitter: For første gang kommanderer den 28 år gamle SS-mannen nemlig Tysklands ypperste stridsvogn, en Tiger I, i et stort slag.

Rundt ham barker 2000 tyske og sovjetiske stridsvogner sammen på den store sletten sør for den russiske byen Kursk.

Bakken dirrer under beltene på stridsvognen. SS-Untersturmführer Michael Wittmann sitter i kanontårnet og speider etter det neste målet.

Soldater fikk «tigerfobi»

Tross tyske nederlag viste Tigeren sin verdi i slagene ved Kursk og Kharkov sommeren og vinteren i 1943.

For eksempel utryddet en enkelt panserdivisjon i alt 501 sovjetiske stridsvogner ved Kharkov. I løpet av den måneden slaget varte, mistet den bare 18 Tigre – et resultat som ikke var enestående.

Under krigen nedkjempet Tiger I nesten 10 000 stridsvogner, mot et tap på 1715. Frykten blant soldatene i Den røde armé var derfor enorm.

Sovjets propagandafolk prøvde å styrke de meniges kampmoral ved å sende ut falske rapporter om Tigernes sårbarhet.

Blant annet proklamerte Sovjetunionen sommeren 1943 at Den røde armé nedkjempet 10-12 Tigre om dagen.

Propagandaen ble snart så urealistisk at Sovjet etter noen uker hadde ødelagt flere Tigre enn det antall som faktisk fantes.

De sovjetiske forsøkene på å få Hitlers stridsvogn til å virke mindre skremmende, var likevel ganske fånyttes.

Ryktet om at stridsvognen ventet foran dem var nok til å skape frykt i Den røde armé.

Britene satte ord på angsten som tok tak i de allierte soldatene: tigerfobi.

I et forsøk på å berolige soldatene forbød den britiske feltmarskalken Montgomery derfor offiserene sine å omtale Tigeren når de menige var til stede.

En rekke tyske stridsvognførere hadde da også vist at fienden gjorde klokt i å ha respekt for en Tiger I. For eksempel nedkjempet Michael Wittmann 117 fiendtlige tanks i løpet av sine sju første måneder som Tiger-kommandør.

En russisk T-34 står i brann.

33 stridsvogner settes ut av spill

Tyskernes mest berømte stridsvogn havner nok en gang i kamp da 33 sovjetiske stridsvogner klokken fem om morgenen 8. januar 1944 bryter gjennom de tyske linjene i Ukraina.

Michael Wittmann skynder seg mot stedet. Den nå 29 år gamle SS-mannen har tolv Tiger-stridsvogner under sin kommando.

Over de snøkledde jordene høres lyden av knatrende maskingeværer, kanoner og motorstøy, men lavt skydekke gjør det vanskelig å se særlig langt frem denne iskalde morgenen.

Plutselig dukker fiendens stridsvogn opp i det spøkelsesaktige landskapet. Wittmann peker ut posisjonen og skytteren stiller inn kanonen. En granat blåser tårnet av den første T-34-en.

I mellomtiden har det dukket opp flere stridsvogner, og Wittmann har mange mål å velge mellom. Resultatet er snart en mur av flammer.

En granat hamrer inn i en T-34 som selv skal til å sende sitt skyts i retning den tyske bataljonen.

Kort etter får Wittmanns Tiger I inn en fulltreffer på nok en fiendtlig stridsvogn. Enhetens utfall kommer brått på de sovjetiske angriperne.

De drøyer responsen akkurat så lenge at det blir fatalt. Tyskerne avsperrer dem med en knipetangsmanøver, og fire timer senere er 33 stridsvogner av typen T-34 og sju stormkanoner satt ut av spill.