Her døde Kim Wall

For ti år siden var Vi Menns reporter Håkon Bonafede selv på tur med Peter Madsen i en av ubåtene hans.

Madsen står i dag tiltalt for å ha drept og partert journalisten Kim Wall på en tur i den største av ubåtene hans, «Nautilus».

- Han virket jo en anelse skrudd. Skrøt av at han aldri hadde tatt eksamen i noe som helst. Alt var selvlært. Han fortalte at han var en veldig uforsiktig fyr allerede som barn, med en glødende interesse for fysikk. Alle eksperimentene med hydrogenballonger og forsøk på å fremstille rakettdrivstoff var ikke like vellykkede, og mente det var et under at han hadde overlevd så langt, forteller Bonafede om møtet med Madsen ti år etter.

- Men jeg ble overrasket over alvorligheten i denne forbrytelsen. Jeg vil jo si at jeg oppfattet ham som en harmløs fyr, selv om han ikke var noen A4-person. Jeg følte meg helt trygg. Han var sprø, men på en positv måte, sier Bonafede.

De to var på tur i Københavns havneområde i en annen av Peter Madsens tre ubåter, den mellomstore tomannsubåten «Kraka».

TI ÅR SIDEN: Reporter Håkon Bonafede har selv vært på tur med Peter Madsen i 2008, da de to dykket med tomannsubåten «Kraka». Hele reportasjen kan leses på vimennpluss.no.

- Kom og let etter oss om vi ikke er tilbake innen to timer



Bonafede beskriver Madsen som en lite strukturert, men svært intens person.

- Han bodde da i den ubåten som drapet skjedde i. Han brant veldig for det han jobbet med og kunne jobbe hele natten. Jeg tror jeg vekket ham da jeg kom i 11-tiden om formiddagen.

Det var noe av en rustholk de to skulle dykke i.

- «Kraka» er en ubåt for to personer. Jeg kjente litt på klaustrofobien da jeg klatret om bord. Den var rusten og trang, og virket veldig hjemmelaget.

- Til hans fordel virket det som om han hadde veldig peil på det han holdt på med. Jeg følte meg trygg. Han fremstod som en veldig hyggelig person, og instruerte hvordan jeg skulle gjennomføre oppstigningen mens jeg fikk sitte i førersetet etter at vi hadde ligget litt på bunnen av havnebassenget på åtte meters dyp.



- Jeg husker også at han ringte brannvesenet før vi skulle ut. Om vi ikke hadde kommet tilbake innen to timer, måtte de komme og lete etter oss.