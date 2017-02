For 59 år siden mistet USA en hydrogenbombe

STRATOJET: B-47 Stratojet var et amerikansk bombefly utviklet av Boeing på slutten av 1940-tallet. Det var et slikt fly som slapp lasten - deriblant en hydrogenbombe på 3,5 tonn - som aldri er gjenfunnet.

STRATOJET: B-47 Stratojet var et amerikansk bombefly utviklet av Boeing på slutten av 1940-tallet. Det var et slikt fly som slapp lasten - deriblant en hydrogenbombe på 3,5 tonn - som aldri er gjenfunnet.

Det høres ut som restene av en vandrehistorie, men på sjøbunnen et sted utenfor kysten av Georgia ligger det en hydrogenbombe og venter.

I 1958 presterte det amerikanske luftforsvaret nemlig å miste en topphemmelig bombe ved navn Mk-15. Siden har ingen funnet den.

Under en rutineøvelse tidlig om morgenen 5. februar 1958 skjedde et uhell som noen timer senere skulle sende sjokkbølger over hele verden.

Et amerikansk bombefly av typen B-47 var på vingene under et treningsoppdrag. Med seg ombord hadde det en hydrogenbombe med kodenavnet Mk-15.

Et jagerfly av typen F-86 var også med på øvelsen denne dagen, og som et resultat av menneskelig svikt klarte jagerflypiloten å kræsje med bombeflyet i luften.

Da ble det drama.

Bombeflyet mistet kontrollen og falt mer enn 5500 meter før kaptein Howard Richardson klarte å få kontroll over flyet igjen.

I panikken som oppstod spurte piloten om han kunne få tillatelse til å kaste ut all overflødig vekt — inkludert flyets enorme atombombe - og det fikk han lov til.

SOM SUNKET I HAVET: En atombombe av typen MK-15, tilsvarende den som forsvant etter kollisjonen i luften i 1958.

Dette ble gjort delvis for å spare vekt, men også for å minimere risikoen for en eksplosjon i tilfelle flyet skulle styrte under landing. I motsetning til moderne atomvåpen var det en reell risiko for at hydrogenbomben kunne eksplodere ved en ulykke.

Det var nok smart tenkt, for inne i den 3450 kilo tunge metallsarkofagen skjulte det seg et vanvittig potensial:

Hadde bomben gått av ved landing hadde flyplassen forsvunnet inn i en ildkule med diameter på mer enn fire kilometer. Alle levende vesener innenfor en radius på 20 kilometer (cirka Oslo-Asker) ville ha fått tredjegrads forbrenninger.

Bomben ble sluppet fra flyet langs kysten av Georgia, og traff (så vidt vi vet) bakken et sted i Wassav-sundet og satte seg godt til rette under et sted mellom 2 og 5 meter mudd og slam på havbunnen. En massiv, flere måneder lang redningsoperasjon ble satt i gang, men utrolig nok ble bomben aldri funnet.

Skattejegere med geigerteller og gummibåt må gjerne ta opp jakten. Flere har prøvd, men lykkes ikke i å finne bomben. Mye av dette skyldes at selv om man ganske enkelt kan måle endringer i radioaktivitet, er hele området i Wassav-sundet dekket av en type sand og slam som kalles monazite, som naturlig avgir små mengder radioaktivitet – og dette i sin tur gjør det vanskelig å lokalisere bomben.

Trodde du dette var en engangshendelse? Niks. Faktisk har en såkalt "Broken Arrow"-hendelse skjedd hele 32 ganger — og det er bare i USA.

Hvor mange atomstridshoder som Russland, Pakistan og andre land med ekstremt mye dårligere skussmål (i alle kategorier) har rotet bort, er det ingen som vet.

Sov godt.

