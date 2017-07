For 109 år siden forsvant boplassen under enorme vannmasser. Dette synet møter dykkerne i Lygnstøylvatnet nå

Selve dykket bør ikke by på voldsomme utfordringer, men Gorden understreker at det svært viktig å være forsiktig under vann - spesielt som fridykker uten luft på ryggen.

- Den største utfordringen som er svært viktig, er å vise varsomhet. Vi dykker i et området der man må være ekstremt forsiktig, og man skal ikke røre noe som kan ødelegge. Det er lov å se, men ikke røre! Vi er også fridykkere som dykker uten lufttank. Det gjør ting litt tryggere for omgivelsene i selve vannet, vi har litt mer kontroll på kroppen under vann enn om vi skulle bevegd oss rundt med lufttanker.

- Det er ingen hus som har tak eller som er komplette, men man kan godt bevege seg inne i dem med varsomhet. Man kan foreksempel svømme under to broer, men også her må man være forsiktig, også i forhold til seg selv som fridykker. Sikkerhet er viktig, vi dykker med lungene som det eneste luftresorvar.