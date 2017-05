Fem rare ting vi tror om alkohol

Har du hørt at alkohol dreper hjerneceller? Og at champagne stammer fra Frankrike?

MUSSERENDE VIN: Det var den britiske bryggeren Christopher Merrett som på 1600-tallet kom på og utviklet metoden for å lage musserende vin. Han utviklet også de karakteristiske champagneflaskene som er sterke nok til å motstå trykket inne i flasken. Merrett dokumenterte oppfinnelsen i 1632, seks år før den franske munken Dom Perignon - som gjerne krediteres med oppfinnelsen - ble født.

Og mens vi er inne på champagne og myter. Mange går rundt og tror at det runde champagneglasset coup skal være formet etter brystene til Marie Antoinette. Men glassene ble fremstilt første gang i 1669 – også i England – nesten hundre år før Antoinette ble født .

Det skulle faktisk ta over 300 år før franskmennene forfinet teknikken og perfeksjonerte den moderne, tørre stilen – brut – vi foretrekker i dag.

Engelskmennene utviklet en smak for bobler allerede på 1500-tallet. De importerte flat hvitvin fra Champagne i Frankrike og tilsatt sukker og sirup for å for å få den til å gjære. Gjær fører til naturlige bobler, hadde britene funnet ut.

Her røsker vil løs fem myter om alkohol som er grodd fast i hjernebarken til folk flest.

MYTE: Ideen om at alkohol dreper hjerneceller er nok omtrent like gammel som avholdsbevegelsen fra begynnelsen av 1800-tallet ...

Dreper alkohol hjerneceller?

Nei. Alkohol dreper ikke hjerneceller. Den får bare nye celler til å vokse saktere.

Prøver fra alkoholikere og ikke-alkoholikere viser ingen betydelig forskjell verken i det samlede tallet på eller tettheten av nevroner hos de to gruppene. En svensk studie viser til og med at det vokser fram flere hjerneceller hos mus som får alkohol.

En regner med at denne myten er omtrent like gammel som avholdsbevegelsen fra begynnelsen av 1800-tallet ...

WHISKYELSKER: James Bond er berømt for sin "shaken, not stirred" Vodka Martini, men det er whisky han egentlig foretrekker.

Hva var favorittdrinken til James Bond?

Vodka Martini, sier du? Nei, det stemmer ikke.

Nerdene på www.atomicmartinis.com har studert Ian Flemmings samlede verker med lupe, og talt opp hva 007-agenten drikker mest av.

Ifølge nettsiden tar Bond en drink omtrent for hver syvende side, og av de 317 drinkene var hans foretrukne hivert en whisky. Nærmere bestemt 58 bourbon og 38 av skotske merker, til sammen 101 drinker. Til sammenligning drikker han bare Vodka Martini 19 ganger.

Den berømte replikken «shaken, not stirred» dukker for første gang opp i «Diamonds are Forever», men uttales ikke av Bond selv. Det gjør han ikke før i boken «Dr. No» fra 1959 og ikke før i «Goldfinger» med Sean Connery i hovedrollen på film, i 1964.

FYSIKK: Helles champagne i et fullkomment glatt og rent glass vil boblene forsvinne selv om vinen er full av kullsyre ...

Hva får musserende vin til å bruse?

Det er ikke kullsyre, det er skitt.

Man trodde lenge det var små ufullkommenheter i glasset som fikk drikken til å bruse. I et fullkomment glatt og rent glatt vil kullsyremolekylene nemlig forsvinne.

Men nærmere studier viser at det er mikroskopiske partikler av støv og fnugg som sørger for boblene i glasset. Teknisk sett er det altså skitten som fungerer som kondenseringskjerner for den oppløste kullsyren. Så vet du det.

Hva bør du ikke drikke hvis du er dehydrert?

Du våkner opp på hotellrommet etter en solid fyllekule i Bangladesh, hodet dundrer og tungen er som sandpapir. Kroppen skriker etter væske, men det eneste du har for hånden er øl.

Ville du ha slukket tørsten med den?