Fant gullegg på loppemarked. Var verdt 220 millioner kroner

Fant diamantring i stolen

Et ektepar i Skottland var på jakt etter en ny spisestol. Dda de kommer over et røverkjøp til hele fem pund (54 kroner) på en auksjon, slo de til. Uheldigvis tilsvarte prisen på stolen også forfatningen den var i.

På dette tidspunktet hadde ikke ekteparet råd til å få stolen reparert eller trekke den om. Valget ble å lagre den på loftet.

Etter å ha samlet støv i flere år, tenkte ektemannen at nok var nok. Det var på tide å få stolen reparert og trukket over. Og det var under denne operasjonen at mannen fant en diamantring, et par diamantøredobber og en brosje gjemt i stolen. I stedet for å si noe til kona om funnet, valgte han å overraske henne med smykkene på Valentine's Day.

Noen år senere var BBC-programmet «Antiques Roadshow» i byen. Ekteparet bestemte seg for å ta med smykkene for å få det hele vurdert av eksperter. Det viste det seg at det til sammen var verdt mellom 4000 og 5000 pund - 43.000 til 54.000 kroner.

Ikke dårlig for en investering på rundt en femtilapp.

Penger i hus

En franskmann visste lite hva som ventet han da han arvet et hus i Normandie etter en avdød slektning.

Da mannen begynte å flytte rundt på noen av møblene i huset, oppdaget han noe rart. En boks var skrudd fast og gjemt under en av stolene i stua. I boksen fant han flere gullmynter. Etter hvert som franskmannen begynte å lete rundt, oppdaget han flere avanserte gjemmesteder. I en eske han trodde inneholdt flasker med whiskey, fant han i stedet flere gullbarer.

Totalt fant mannen gull for 3,5 millioner euro - over 33 millioner norske kroner i dagens kurs.

Men lykken varte ikke evig. Ifølge fransk lov, måtte mannen betale 45 prosent i arveavgift. Som om ikke det var nok, måtte han i tillegg betale restskatt for tre år, da den avdøde arvingen ikke hadde opplyst til skattemyndighetene om gullverdiene i huset.

Penger i klaveret

FANT SKATT: Pianoreparatøren Martin Backhouse visste lite om hva han hadde i vente da han ble tilkalt for å sette i stand et over 100 år gammelt piano.

Det var på våren i 2017 at pianorepartøren Martin Backhouse ble kontaktet av Bishop’s Castle community college i Shropshire i West-Midlands. Høyskolen hadde fått et 110 år gammelt piano i donasjon fra en familie og ville at Backhouse skulle sette det i stand.

Det er under arbeidet at reparatøren kommer over gullmynter gjemt forskjellige steder i pianoet.

- Jeg oppdaget at tangentene var litt «trege», så jeg begynte å demontere dem. Da var da jeg fant en hvit, tung pose i kordfløyel. Jeg tenkte «hva er dette?» og åpnet den med kniven min. Oppi posen var det gullmynter, fortalte Backhouse til The Guardian etter oppdagelsen.

Totalt finner reparatøren rundt 900 gullmynter, som blir datert tilbake til perioden mellom 1847 og 1915. Myntene var av 91 prosent rent gull og ble taksert til en verdi på 500.000 britiske pund - over 5,4 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Britiske myndigheter forsøkte å spore opp eierne av pianoet, men uten hell. Ettersom det var skolen som eide pianoet og Backhouse som gjorde oppdagelsen, delte de pengene.

