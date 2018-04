El Al Flight 1862 styrtet rett i en boligblokk i den verste flyulykken i Nederland

Bevarte roen

Taleregistratoren fra El Al flight 1862 er aldri blitt funnet. Bortsett fra samtalene andrepiloten hadde med kontrollsentralen vet man ikke nøyaktig hva som ble sagt og gjort i cockpit. Det man vet sikkert, er at Fuchs overtok styringen av flyet etter at det første sjokket hadde lagt seg. Og han tenkte ikke å gi seg før flyet var trygt nede på bakken.

Dessverre var oddsene tilnærmet umulige, men dødskampen skulle vare i åtte minutter til.

På grunn av flyets lengde er det knapt mulig å se motorene fra cockpiten til en 747. Besetningen forsto at noe var alvorlig galt med begge de høyre motorene, men at de var forsvunnet, i tillegg til at vingen var skadet, hadde de ingen umiddelbare forutsetninger for å vite.

Allikevel lot flyet seg kontrollere godt nok til at besetningen sendte mayday-signal og ba om tillatelse til å returnere til Schiphol.

SISTE MINUTTER: Etter at flyet mistet begge motorene under høyre vinge i 1900 meters høyde (1) sirklet det to runder over Amsterdam i et desperat forsøk på å vende tilbake til flyplassen og lande. Flyet viste seg å være umulig å kontrollere da hastigheten sank, og det gikk i bakken i en høyrespiral åtte minutter senere (7).

Så lenge hastigheten var høy, ga rorene nok effekt til å motvirke skyvkraften fra kun den venstre vingen. Problemet startet når flyet måtte senke hastigheten for å lande. I virkeligheten hadde besetningen aldri noen sjanse.

På radiosambandet virker styrmannen fattet mens han blir enig med kontrollsentralen om å foreta en innflyging fra øst selv om det innebærer landing i medvind. Flyet hadde imidlertid fortsatt for stor høyde til å komme rett inn, og det la seg derfor i en slak høyresving over selve Amsterdam mens det sirklet seg nedover.

Klokken 17.32 har styrmann Ohad byttet frekvens til kontrolltårnet og gjentar at de to høyre motorene ikke fungerer. I tillegg melder han om problemer med flapsene.

På grunn av skadene på forkantflapsene og problemer med hydraulikken var det bare flapsen på venstre vinge som fungerte normalt, noe som skulle vise seg å gjøre flyet enda mere ustabilt ned mot landingshastighet.

Klokken 17.34 får han beskjed om at flyet fortsatt er for høyt i forhold til rullebanen og blir bedt om å ta en runde til.

Hele tiden har farten blitt gradvis redusert.

Nå som den passerer under 480 km/t merker kaptein Fuchs at flyet blir stadig vanskeligere å holde på rett kjøl selv med fullt balanseror og utslag på rorpedalene.

I praksis er det ikke lenger mulig å få flyet ut av spiralsvingen nedover mot høyre. Å gi mere gass med de venstre motorene for å få opp hastigheten får bare flyet til å svinge enda krappere.

Klokken 17.35 rapporterer styrmannen 1500 fot og legger til «... and we have a controlling problem». 22 sekunder senere kommer aller siste melding fra flyet: «Going down 1862, going down, going down».

I bakgrunnen hører man noen rope: Ta inn flapsene, sett ut understellet!

Så blir det stille. Fra kontrolltårnet er røykskyen en mil lenger øst godt synlig.