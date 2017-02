Dette var dagen musikken døde

I 1959 var en av de største stjernene på den amerikanske pophimmelen den 22 år gamle Buddy Holly.

Sammen med bandet The Crickets hadde han fått flere hits i både USA og i Europa, men etter diskusjoner med både manager og andre bandmedlemmer bestemte Holly seg for å lage et nytt band. Ikke minst fordi den tidligere manageren holdt tilbake mange penger.

Holly lagde et nytt band. Denne gangen med Waylon Jennings, Tommy Allsup og Carl Bunch. Det nye bandet ble booket inn på en turné kalt Winter Dance Party (hvor Buddy Holly fortsatte å kalle bandet sitt for The Crickets). Med på turnéen var også Ritchie Valens, Dion and the Belmonts og Big Bopper.

Det hele startet i Wisconsin i 1959, og fortsatte med nye konserter nesten hver eneste dag. Et tett program som skulle vise seg å bli svært skjebnesvangert.

Problemet var at planleggerne av turnéen ikke hadde tatt hensyn til lengden mellom konsertene, og hadde i tillegg booket inn to busser uten varme til å kjøre rundt i de kalde amerikanske statene.

Den manglende varmen i bussen førte til at trommeslager Carl Bunch ble lagt inn på sykehus for frostskader på føttene etter et show i Ironwood i Michigan.

Den 2. februar ble en ekstrakonsert i Clear Lake, i Iowa, satt opp. Dagen etter skulle bandene spille ikke langt fra Fargo i North Dakota.

Kjøreturen mellom de to byene var på godt over syv timer, og sannsynligvis enda lengre med tanke på dårlig vær og sikt.

Ingen av bandene så fram til reisen. Det bestemte en av de største artistene seg for å gjøre noe med. Nok var nok.

Buddy Holly var lut lei av å kjøre de dårlige bussene fra småby til småby i vinterkulden og chartret et fly. Et fly som skulle ta han fra Clear Lake til Fargo.

Myntkastet som avgjorde alt

Prisen for flyturen ble 36 dollar, noe som i dagens penger ville vært rundt 300 dollar (2500 kroner). Piloten, Roger Peterson, skulle ta spakene i småflyet Bonanza. Flyet er faktisk ett av de flyene som har vært lengst serieprodusert i verden, og det første ble solgt i 1947.

Flyet hadde plass til tre passasjerer. Den ene var naturlig nok mannen som hadde bestilt turen, Buddy Holly.

Holly spurte Waylon Jennings om han ville være med, men Jennings ga sitt sete til den influensarammede J.P. Richardson - også kalt The Big Bopper. Richardson hadde hatt en hit med låten Chantilly Lace, som var en av de aller største hitene i USA i 1958.

Waylon Jennings på sin side var en av de mest kjente DJ-ene i USA - dog med country som hovedmusikkform.

Da Buddy Holly hørte at Jennings ikke skulle fly sa han spøkefullt:

- Vel, jeg håper bussen fryser.

Jennings svarte like spøkefullt:

- Ja, og jeg håper flyet styrter.

En av de andre stjernene på turen, Richie Valens, hadde også begynt å kjenne på presset med å reise så mye. Han spurte om han kunne få plassen til Tommy Allsup som hadde blitt forespurt først av Holly.

Richie Valens hadde hatt en superhit i 1958 med sin La Bamba, og var regnet som en av de virkelig neste store i rocken.

Valens vant myntkastet, og gikk ombord.

Flyturen som drepte musikken

Flyet tok av klokken fem på ett på natten den 3. februar, rett etter at showet var over. Den sterke vinden pisket snøen mot flyet.

Fem minutter senere mistet tårnet kontakten med flyet. Man håpet at det skyldtes det dårlige været.

Morgenen etter, siden man ikke hadde hørt noe fra verken pilot eller stjernene, tok et annet fly av for å se om man kunne finne dem.

Det tok bare noen minutter før man oppdaget vraket.

Vraket av flyet som hadde Buddy Holly og Richie Valens som passasjerer.

BUDDY HOLLY ble bare 22 år.

Den offisielle konklusjonen etter flystyrten var at piloten, Roger Peterson, ikke hadde erfaring med å fly kun med instrumenter i dårlig vær. I tillegg fikk tårnet og flyplassen kritikk for å ha gitt for dårlig værinformasjon.

The Show Must Go On

Selv om hovedattraksjonene var døde fortsatte turneen. I to uker etter flystyren fortsatte Waylon Jennings og Tommy Allsup. Artistene ble gravlagt, og i videre tragiske omstendigheter mistet Buddy Hollys kone - Maria Elena deres ufødte barn rett etter flystyrten.

Don McLean skrev den legendariske låten "American Pie" om flystyrten.

Start videoen over, og syng med:



A long long time ago

I can still remember how

That music used to make me smile

And I knew if I had my chance

That I could make those people dance

And maybe they'd be happy for a while



But February made me shiver

With every paper I'd deliver

Bad news on the doorstep

I couldn't take one more step



I can't remember if I cried

When I read about his widowed bride

Something touched me deep inside

The day the music died

So



Bye, bye Miss American Pie

Drove my Chevy to the levee but the levee was dry

And them good ole boys were drinking whiskey and rye

Singin' this'll be the day that I die

This'll be the day that I die

Du finner hele sangteksten her.



María Elena Holly er i dag 84 år gammel, og eier rettighetene til Hollys musikk og navn. Hun har også startet The Buddy Holly Educational Foundation, som hjelper musikere som ønsker utdannelse. Hun giftet seg igjen, og fikk tre barn.

Waylon Jennings døde 64 år gammel i 2002 av diabetes, etter en lang karriere i countrymusikken.

Tommy Alsup døde 85 år gammel den 11.januar i 2017.

Carl Bunch, som lå på sykehus da flyet krasjet, ble senere militær og prest.